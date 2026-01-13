Salud confirmó un caso de influenza subclado “K” en Tierra del Fuego

Confirmaron un caso de influenza A subclado K en Tierra del Fuego. En el país hay 11 contagios. Salud pidió reforzar medidas de prevención.
El Ministerio de Salud de la Nación confirmó la detección de un caso de influenza A (H3N2) subclado “K” en Tierra del Fuego, según la actualización del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana 53.
De acuerdo al informe oficial, entre el 18 de diciembre y el 9 de enero se secuenciaron 24 genomas de Influenza A (H3N2) en todo el país. De ese total:
- 11 casos correspondieron al subclado J.2.4.1 (K)
- 11 casos al subclado J.2.3
- 1 caso al subclado J.2.2
- 1 caso al subclado J.2
Los 11 casos del subclado K se distribuyeron en las siguientes jurisdicciones:
- Provincia de Buenos Aires: 3
- CABA: 2
- Mendoza: 1
- Neuquén: 2
- Santa Cruz: 2
- Tierra del Fuego: 1
En cuanto a la gravedad de los cuadros, cinco pacientes fueron internados y seis recibieron atención ambulatoria.
Antecedentes de viaje
El relevamiento epidemiológico también analizó los antecedentes de desplazamiento de los pacientes:
- 2 casos con viaje reciente a Europa
- 1 caso con viaje a Córdoba
- 2 casos con antecedentes de viaje a Tierra del Fuego
El resto no registró viajes recientes
Esto sugiere que una parte importante de los contagios se produjo por circulación comunitaria del virus.
Distribución por sexo
Del total de casos secuenciados:
- 58% corresponde a personas de sexo masculino
- 7 casos en hombres
- 4 casos en mujeres
Recomendaciones sanitarias
Desde el Ministerio de Salud reiteraron una serie de medidas preventivas para reducir la propagación de infecciones respiratorias:
- Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.
- Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.
- Evitar compartir objetos personales.
- Limpiar y desinfectar superficies con agua, detergente o alcohol al 70%.
- Las personas con síntomas deben evitar el contacto con otras personas hasta presentar mejoría y estar 24 horas sin fiebre.
Mantener completos los esquemas de vacunación contra: Influenza, COVID-19, Neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, Bordetella pertussis y Virus sincicial respiratorio.
También se recomendó extremar los cuidados durante los viajes y al regreso.
