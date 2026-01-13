Salud confirmó un caso de influenza subclado “K” en Tierra del Fuego

3 0 13 enero 2026 2026-01-13T06:59:00-03:00 Editar esta nota

Confirmaron un caso de influenza A subclado K en Tierra del Fuego. En el país hay 11 contagios. Salud pidió reforzar medidas de prevención.

El Boletín Epidemiológico Nacional informó que uno de los 11 casos detectados en el país corresponde a la provincia. La mayoría de los contagios no tiene antecedentes de viaje.
El Ministerio de Salud de la Nación confirmó la detección de un caso de influenza A (H3N2) subclado “K” en Tierra del Fuego, según la actualización del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana 53.

De acuerdo al informe oficial, entre el 18 de diciembre y el 9 de enero se secuenciaron 24 genomas de Influenza A (H3N2) en todo el país. De ese total:
  • 11 casos correspondieron al subclado J.2.4.1 (K)
  • 11 casos al subclado J.2.3
  • 1 caso al subclado J.2.2
  • 1 caso al subclado J.2
Los 11 casos del subclado K se distribuyeron en las siguientes jurisdicciones:
  • Provincia de Buenos Aires: 3
  • CABA: 2
  • Mendoza: 1
  • Neuquén: 2
  • Santa Cruz: 2
  • Tierra del Fuego: 1
En cuanto a la gravedad de los cuadros, cinco pacientes fueron internados y seis recibieron atención ambulatoria.
Antecedentes de viaje

El relevamiento epidemiológico también analizó los antecedentes de desplazamiento de los pacientes:
  • 2 casos con viaje reciente a Europa
  • 1 caso con viaje a Córdoba
  • 2 casos con antecedentes de viaje a Tierra del Fuego
El resto no registró viajes recientes

Esto sugiere que una parte importante de los contagios se produjo por circulación comunitaria del virus.
Distribución por sexo

Del total de casos secuenciados:
  • 58% corresponde a personas de sexo masculino
En el subclado K:
  • 7 casos en hombres
  • 4 casos en mujeres
Recomendaciones sanitarias

Desde el Ministerio de Salud reiteraron una serie de medidas preventivas para reducir la propagación de infecciones respiratorias:
  1. Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.
  2. Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.
  3. Evitar compartir objetos personales.
  4. Limpiar y desinfectar superficies con agua, detergente o alcohol al 70%.
  5. Las personas con síntomas deben evitar el contacto con otras personas hasta presentar mejoría y estar 24 horas sin fiebre.
Mantener completos los esquemas de vacunación contra: Influenza, COVID-19, Neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, Bordetella pertussis y Virus sincicial respiratorio.

También se recomendó extremar los cuidados durante los viajes y al regreso.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 3
  1. Anónimoenero 13, 2026

    Salud? Dónde? .había?. Mira vos...

    ResponderBorrar
  2. Anónimoenero 13, 2026

    A mi no me van a meter esas vacunas de mierda experimentales que causan severos efectos secundarios ademas arritmias cardíacas cancer y tumores ,parálisis ,herpes y otras enfermedades más y muerte ,que se las ponga Bill Gates y ese barbudo que de lo metan en el orto

    ResponderBorrar
  3. Anónimoenero 13, 2026

    Uh la “k” te hace mierda. Te genera hiper inflación, pobreza 55%, corrupcion, delincuencia, falta de educación. Hablamos de esa verdad?

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,274,Espectaculos,92,Interes,2445,Interes General,3299,Internacionales,165,Locales,4152,Noticias Nacionales,1441,Policiale,7,Policiales,11522,Sociedad,5152,Tecno,81,Tendencias,170,Titulares,15023,Ultimas Noticias,13412,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Salud confirmó un caso de influenza subclado “K” en Tierra del Fuego
Salud confirmó un caso de influenza subclado “K” en Tierra del Fuego
Confirmaron un caso de influenza A subclado K en Tierra del Fuego. En el país hay 11 contagios. Salud pidió reforzar medidas de prevención.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd8PvArih8YPhPv-UvnlzL-_AocHkYptcoPdis74tALYvcfMtR2cJmohOW6LlwsMX52_IR6zjkF7mKRqp76yUWGoWMx1liDdPDT3znx0GZdZezxWkhPjvgTLMr7F3mpLo3eUxv9bIhkCpOF6RYZSoXM2eaKjjhkDt-YhifVJXeXTgQn7oCQ_AX/w640-h384/primer%20caso%20de%20influenza%20en%20tierra%20del%20fuego.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd8PvArih8YPhPv-UvnlzL-_AocHkYptcoPdis74tALYvcfMtR2cJmohOW6LlwsMX52_IR6zjkF7mKRqp76yUWGoWMx1liDdPDT3znx0GZdZezxWkhPjvgTLMr7F3mpLo3eUxv9bIhkCpOF6RYZSoXM2eaKjjhkDt-YhifVJXeXTgQn7oCQ_AX/s72-w640-c-h384/primer%20caso%20de%20influenza%20en%20tierra%20del%20fuego.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/salud-confirmo-un-caso-de-influenza.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/salud-confirmo-un-caso-de-influenza.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos