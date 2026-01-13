Salud confirmó un caso de influenza subclado “K” en Tierra del Fuego

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó la detección de un caso de influenza A (H3N2) subclado “K” en Tierra del Fuego, según la actualización del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana 53.

De acuerdo al informe oficial, entre el 18 de diciembre y el 9 de enero se secuenciaron 24 genomas de Influenza A (H3N2) en todo el país. De ese total:

11 casos correspondieron al subclado J.2.4.1 (K)

11 casos al subclado J.2.3

1 caso al subclado J.2.2

1 caso al subclado J.2

Los 11 casos del subclado K se distribuyeron en las siguientes jurisdicciones:

Provincia de Buenos Aires: 3

CABA: 2

Mendoza: 1

Neuquén: 2

Santa Cruz: 2

Tierra del Fuego: 1

En cuanto a la gravedad de los cuadros, cinco pacientes fueron internados y seis recibieron atención ambulatoria.

Antecedentes de viaje





El relevamiento epidemiológico también analizó los antecedentes de desplazamiento de los pacientes:

2 casos con viaje reciente a Europa

1 caso con viaje a Córdoba

2 casos con antecedentes de viaje a Tierra del Fuego

El resto no registró viajes recientes





Esto sugiere que una parte importante de los contagios se produjo por circulación comunitaria del virus.

Distribución por sexo





Del total de casos secuenciados: