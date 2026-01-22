Reactivan la causa por el policía atropellado durante un control y secuestran la moto del agresor

Más de diez días del violento hecho ocurrido en la calle San Martín, la Justicia avanzó en la investigación por motociclista que atropelló a policia.

A más de diez días del violento hecho ocurrido en la calle San Martín, la Justicia avanzó en la investigación por el motociclista que atropelló a un policía y huyó. Hubo allanamiento, secuestro del rodado y un joven quedó vinculado a la causa.
La Justicia provincial reactivó la causa por el policía atropellado durante un control vehicular en Ushuaia, un episodio ocurrido en la madrugada del 8 de enero en pleno centro de la ciudad, cuando un motociclista embistió a un efectivo y se dio a la fuga.

El hecho se registró mientras personal policial realizaba controles de tránsito sobre la calle San Martín, uno de los principales corredores del casco céntrico. Tras el impacto, el conductor de la moto escapó del lugar, dejando al uniformado herido, quien debió ser trasladado al hospital para recibir atención médica.

Con el avance de las actuaciones, la investigación quedó a cargo de la División Delitos Complejos, que logró identificar al presunto responsable del ataque. A partir de esta información, y por orden del Juzgado interviniente, se concretó un allanamiento en una vivienda del barrio Intevu 6, donde reside un joven de 23 años.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron una motocicleta Yamaha 125 cc sin patente, además de otros elementos considerados relevantes para el expediente. El sospechoso fue notificado formalmente de sus derechos y quedó supeditado al proceso judicial, sin que hasta el momento se dispusieran medidas de detención.

Desde el ámbito judicial confirmaron que la causa se encuentra en plena etapa investigativa y que no se descartan nuevas medidas en los próximos días, a medida que se profundice el análisis de las pruebas reunidas.

El episodio reaviva la preocupación por los ataques a personal policial durante controles de tránsito, un fenómeno que en los últimos meses ha generado alarma en distintos puntos de la provincia.

