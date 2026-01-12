Prefectura detectó un buque extranjero en la Zona Económica Exclusiva Argentina

Prefectura detectó al pesquero Bao Feng, de bandera de Vanuatu, dentro de la ZEEA, navegando a velocidad compatible con tareas de pesca ilegal.

Se trata del pesquero Bao Feng, de bandera de Vanuatu, que navegaba a velocidad compatible con tareas de pesca por arrastre. La embarcación fue notificada por Cancillería.

La Prefectura Naval Argentina detectó la presencia de un buque pesquero extranjero dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), el cual habría estado realizando maniobras compatibles con actividades de pesca no autorizadas.

El buque en cuestión es el pesquero Bao Feng, de bandera de Vanuatu, que fue identificado mediante el Sistema Guardacostas, una plataforma tecnológica de vigilancia marítima considerada una de las más avanzadas de la región. Este sistema integra diversas fuentes de información para monitorear en tiempo real los movimientos de embarcaciones y es operado por personal de la Dirección de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre de la Prefectura Naval Argentina, en el marco de las políticas impulsadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Según se informó oficialmente, el pesquero extranjero ingresó a la Zona Económica Exclusiva Argentina el pasado 10 de enero, durante horas de la tarde, y permaneció dentro del área aproximadamente una hora y media. Durante ese lapso, la embarcación navegó a una velocidad inferior a los 4 nudos, un parámetro que, de acuerdo con la normativa pesquera argentina, constituye una presunción de actividad de pesca, particularmente por el método de arrastre.

Zona de pesca ilegal en cercania de ushuaia

Ante esta situación, las autoridades argentinas activaron los protocolos correspondientes, dando intervención a la Cancillería, que procedió a notificar a la embarcación por la presunta infracción.

Desde Prefectura se recordó que este tipo de incursiones configuran una violación a la Ley Nacional N.º 24.922, correspondiente al Régimen Federal de Pesca, que regula la explotación de los recursos pesqueros dentro de las aguas jurisdiccionales argentinas y prohíbe expresamente la actividad de buques extranjeros sin autorización.

El hecho vuelve a poner en foco la presión constante de flotas extranjeras sobre el borde de la ZEEA, una problemática recurrente que afecta la soberanía, el control de los recursos naturales y la sustentabilidad del ecosistema marino argentino.

