Otra vez en el ojo de la tormenta: Newsan pagó solo el 50% del sueldo a sus empleados en Tierra del Fuego

Empleados de la empresa Newsan en Tierra del Fuego denunciaron que este martes recibieron solo el 50% de sus salarios, sin que la firma brindara ningún tipo de explicación formal sobre los motivos del recorte ni cuándo se completará el pago.

El depósito parcial se realizó ayer, pero hasta el momento la empresa no emitió ningún comunicado, no informó razones económicas, administrativas ni financieras, y tampoco aclaró si el resto del sueldo será abonado en los próximos días.





La situación generó malestar, preocupación e incertidumbre entre los trabajadores, que esperaban cobrar el salario completo para afrontar compromisos básicos como alquileres, servicios, alimentos y deudas. “Nos pagaron la mitad del sueldo y nadie explicó nada. No hubo aviso previo, no hubo comunicado, no hubo nada”, expresaron empleados afectados.





Silencio empresarial y trabajadores sin respuestas





Lo más grave del caso no es solo el recorte salarial, sino el silencio absoluto de la empresa. Newsan no dio fundamentos, no explicó si se trata de un problema financiero, una decisión administrativa o una medida transitoria.





Tampoco hubo información oficial sobre: Cuándo se pagará el 50% restante? Si habrá nuevos recortes y Si la situación se repetirá el próximo mes. El hermetismo genera un clima de desconfianza y tensión en las plantas fueguinas.