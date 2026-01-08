Otra vez en el ojo de la tormenta: Newsan pagó solo el 50% del sueldo a sus empleados en Tierra del Fuego

0 0 08 enero 2026 2026-01-08T08:33:00-03:00 Editar esta nota

Empleados de Newsan en Tierra del Fuego cobraron solo el 50% del sueldo sin explicaciones. Crece la preocupación y el reclamo laboral.

Trabajadores de la empresa Newsan denunciaron que cobraron únicamente la mitad de sus salarios, sin explicaciones oficiales ni comunicación previa por parte de la firma.
Empleados de la empresa Newsan en Tierra del Fuego denunciaron que este martes recibieron solo el 50% de sus salarios, sin que la firma brindara ningún tipo de explicación formal sobre los motivos del recorte ni cuándo se completará el pago.

El depósito parcial se realizó ayer, pero hasta el momento la empresa no emitió ningún comunicado, no informó razones económicas, administrativas ni financieras, y tampoco aclaró si el resto del sueldo será abonado en los próximos días.

La situación generó malestar, preocupación e incertidumbre entre los trabajadores, que esperaban cobrar el salario completo para afrontar compromisos básicos como alquileres, servicios, alimentos y deudas. “Nos pagaron la mitad del sueldo y nadie explicó nada. No hubo aviso previo, no hubo comunicado, no hubo nada”, expresaron empleados afectados.

Silencio empresarial y trabajadores sin respuestas

Lo más grave del caso no es solo el recorte salarial, sino el silencio absoluto de la empresa. Newsan no dio fundamentos, no explicó si se trata de un problema financiero, una decisión administrativa o una medida transitoria.

Tampoco hubo información oficial sobre: Cuándo se pagará el 50% restante? Si habrá nuevos recortes y Si la situación se repetirá el próximo mes. El hermetismo genera un clima de desconfianza y tensión en las plantas fueguinas.

No es la primera vez

Esta no es la primera vez que Newsan queda envuelta en una situación conflictiva con sus trabajadores. La empresa ya ha sido protagonista de reclamos por condiciones laborales, incertidumbre productiva y medidas que impactan directamente en el bolsillo del personal. Ahora, con el pago incompleto de salarios, vuelve a quedar bajo la lupa.

Para cientos de familias fueguinas, cobrar solo la mitad del sueldo no es un detalle menor: es una emergencia económica. En un contexto de inflación, aumentos de servicios y alquileres, el salario completo no alcanza. La mitad, directamente, no cubre lo básico.

Los empleados exigen respuestas claras y una fecha concreta para el pago total.
Silencio que preocupa, mientras los trabajadores esperan, nadie habla:
  1. No hay comunicado de la empresa.
  2. No hay explicación pública y lo peor, no hay certezas.
Una vez más, los empleados quedan atrapados entre la falta de información y la incertidumbre económica. Newsan, otra vez, en el ojo de la tormenta.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,274,Espectaculos,92,Interes,2442,Interes General,3296,Internacionales,164,Locales,4134,Noticias Nacionales,1440,Policiale,7,Policiales,11518,Sociedad,5145,Tecno,81,Tendencias,170,Titulares,15002,Ultimas Noticias,13391,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Otra vez en el ojo de la tormenta: Newsan pagó solo el 50% del sueldo a sus empleados en Tierra del Fuego
Otra vez en el ojo de la tormenta: Newsan pagó solo el 50% del sueldo a sus empleados en Tierra del Fuego
Empleados de Newsan en Tierra del Fuego cobraron solo el 50% del sueldo sin explicaciones. Crece la preocupación y el reclamo laboral.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEJe0Pk8ZjpWAbR62diXxuheni5Vmc58nWavpt0WsQheq3uGujsfhlV8VC342PeINGZFDGdrUG2OoKttaJQGF9xTaPYn0vr8byAkvzVPnrOBeIz7e7BHp19h3p3jXn3UVpna6dLPf0Hx-k3isIqECHt6pjsSE5fozGMAf64fL9IhONgUCc6WAW/w640-h384/newsam%20paga%20solo%20medio%20salario%20de%20los%20empleados%20sin%20dar%20explicaciones.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEJe0Pk8ZjpWAbR62diXxuheni5Vmc58nWavpt0WsQheq3uGujsfhlV8VC342PeINGZFDGdrUG2OoKttaJQGF9xTaPYn0vr8byAkvzVPnrOBeIz7e7BHp19h3p3jXn3UVpna6dLPf0Hx-k3isIqECHt6pjsSE5fozGMAf64fL9IhONgUCc6WAW/s72-w640-c-h384/newsam%20paga%20solo%20medio%20salario%20de%20los%20empleados%20sin%20dar%20explicaciones.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/otra-vez-en-el-ojo-de-la-tormenta.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/otra-vez-en-el-ojo-de-la-tormenta.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos