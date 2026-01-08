Otra vez en el ojo de la tormenta: Newsan pagó solo el 50% del sueldo a sus empleados en Tierra del Fuego

Empleados de Newsan en Tierra del Fuego cobraron solo el 50% del sueldo sin explicaciones. Crece la preocupación y el reclamo laboral.
Empleados de la empresa Newsan en Tierra del Fuego denunciaron que este martes recibieron solo el 50% de sus salarios, sin que la firma brindara ningún tipo de explicación formal sobre los motivos del recorte ni cuándo se completará el pago.
El depósito parcial se realizó ayer, pero hasta el momento la empresa no emitió ningún comunicado, no informó razones económicas, administrativas ni financieras, y tampoco aclaró si el resto del sueldo será abonado en los próximos días.
La situación generó malestar, preocupación e incertidumbre entre los trabajadores, que esperaban cobrar el salario completo para afrontar compromisos básicos como alquileres, servicios, alimentos y deudas. “Nos pagaron la mitad del sueldo y nadie explicó nada. No hubo aviso previo, no hubo comunicado, no hubo nada”, expresaron empleados afectados.
Silencio empresarial y trabajadores sin respuestas
Lo más grave del caso no es solo el recorte salarial, sino el silencio absoluto de la empresa. Newsan no dio fundamentos, no explicó si se trata de un problema financiero, una decisión administrativa o una medida transitoria.
Tampoco hubo información oficial sobre: Cuándo se pagará el 50% restante? Si habrá nuevos recortes y Si la situación se repetirá el próximo mes. El hermetismo genera un clima de desconfianza y tensión en las plantas fueguinas.
No es la primera vez
Esta no es la primera vez que Newsan queda envuelta en una situación conflictiva con sus trabajadores. La empresa ya ha sido protagonista de reclamos por condiciones laborales, incertidumbre productiva y medidas que impactan directamente en el bolsillo del personal. Ahora, con el pago incompleto de salarios, vuelve a quedar bajo la lupa.
Para cientos de familias fueguinas, cobrar solo la mitad del sueldo no es un detalle menor: es una emergencia económica. En un contexto de inflación, aumentos de servicios y alquileres, el salario completo no alcanza. La mitad, directamente, no cubre lo básico.
Los empleados exigen respuestas claras y una fecha concreta para el pago total.
Silencio que preocupa, mientras los trabajadores esperan, nadie habla:
- No hay comunicado de la empresa.
- No hay explicación pública y lo peor, no hay certezas.
Una vez más, los empleados quedan atrapados entre la falta de información y la incertidumbre económica. Newsan, otra vez, en el ojo de la tormenta.
COMENTARIOS