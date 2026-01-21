OSEF denuncia violencia tras una protesta y suspende la atención presencial en Río Grande

Luego de la protesta registrada este lunes en la Delegación Río Grande de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), la entidad difundió un ...
Luego de la protesta registrada este lunes en la Delegación Río Grande de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), la entidad difundió un comunicado oficial en el que denunció graves hechos de violencia, daños materiales, amenazas al personal y la sustracción de insumos médicos, por lo que decidió suspender la atención presencial y continuar únicamente con modalidad virtual.
Según el parte institucional, un grupo de personas encabezado por Jeremías Corban, con el apoyo de Rodolfo Perpetto, se presentó en las oficinas con la intención de tomar las instalaciones. Durante el episodio, los manifestantes ingresaron a sectores no habilitados al público y provocaron destrozos en puertas y vidrios.
Como consecuencia de los incidentes, se registró el faltante de insumos médicos y medicamentos destinados a afiliados, además de daños materiales en distintas dependencias.
Amenazas al personal y corte de electricidad
OSEF denunció también situaciones de hostigamiento, intimidación y amenazas directas hacia los trabajadores, incluyendo referencias a sus domicilios y familiares.
Uno de los hechos más graves fue el corte intencional del suministro eléctrico, que afectó el funcionamiento de los servidores y de la farmacia. Según la obra social, el responsable fue Sebastián Cumio, pareja de una afiliada.
La interrupción del servicio eléctrico provocó serios inconvenientes en la atención, demoras en trámites urgentes y afectó la provisión de medicamentos.
Denuncias policiales y antecedentes sospechosos. La institución confirmó que se realizaron las denuncias correspondientes en la Comisaría Primera de Río Grande. Además, recordó que días antes ya se había producido la rotura sospechosa de la llave de paso externa de gas, lo que obligó a retirar el medidor por razones de seguridad.
OSEF remarcó que Jeremías Corban, señalado como líder de la protesta, no es afiliado a la obra social, lo que genera dudas sobre las verdaderas motivaciones del reclamo. “La atención a los afiliados fue gravemente perjudicada por quienes dicen actuar en su defensa”, indicaron desde la institución.
Debido a la gravedad de los hechos, la Delegación Río Grande funcionará únicamente con atención virtual por tiempo indeterminado, manteniendo una guardia mínima para casos excepcionales.
La situación vuelve a exponer la crisis que atraviesa la obra social, el malestar de los afiliados y la falta de soluciones estructurales por parte del Gobierno provincial.
