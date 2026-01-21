OSEF denuncia violencia tras una protesta y suspende la atención presencial en Río Grande

Según el parte institucional, un grupo de personas encabezado por Jeremías Corban, con el apoyo de Rodolfo Perpetto, se presentó en las oficinas con la intención de tomar las instalaciones. Durante el episodio, los manifestantes ingresaron a sectores no habilitados al público y provocaron destrozos en puertas y vidrios.





Como consecuencia de los incidentes, se registró el faltante de insumos médicos y medicamentos destinados a afiliados, además de daños materiales en distintas dependencias.