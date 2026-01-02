Nación intervino administrativamente el Puerto de Ushuaia por 12 meses

0 0 02 enero 2026 2026-01-02T03:43:00-03:00 Editar esta nota

Nación intervino el Puerto de Ushuaia por 12 meses tras detectar deterioro estructural y fallas de control bajo la administración provincial.

La medida expone años de deterioro, falta de mantenimiento y fallas de control bajo administración provincial
El Gobierno nacional dispuso la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia por un plazo de 12 meses, con posibilidad de prórroga, a partir de una decisión adoptada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), organismo dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.

La medida tiene como objetivo ordenar el funcionamiento del puerto, corregir falencias estructurales, reforzar los estándares de seguridad y garantizar la continuidad operativa de una de las infraestructuras estratégicas más importantes de Tierra del Fuego, sin afectar al personal ni las relaciones laborales vigentes.

La intervención quedó formalizada mediante una comunicación oficial firmada por Iñaki Miguel Arreseygor, director ejecutivo de la ANPYN, y se inscribe en el marco del seguimiento y auditoría que Nación viene realizando desde hace meses sobre el estado del puerto fueguino.

Si bien el documento no introduce hechos nuevos, ordena y consolida observaciones técnicas que ya habían sido advertidas en informes preliminares, vinculadas al deterioro del muelle, deficiencias en el mantenimiento general, y condiciones de seguridad operativa que no se ajustan a la relevancia estratégica del puerto.

Según consta en la documentación oficial, no se trata de daños recientes ni de situaciones aisladas, sino de un proceso de deterioro progresivo acumulado a lo largo del tiempo, lo que vuelve a poner en discusión la capacidad de la administración provincial para sostener políticas de control, inversión y mantenimiento acordes a un puerto clave para la logística, el turismo y la soberanía austral.

El hecho de que la intervención haya sido dispuesta mediante una nota firmada por la máxima autoridad del organismo nacional marca un salto cualitativo en el proceso, dejando atrás la etapa meramente técnica para ingresar en una fase administrativa y política, que expone responsabilidades de gestión que no pueden seguir siendo omitidas.

Como parte de las primeras medidas, la administración portuaria deberá remitir en un plazo máximo de 10 días a la Nación la nómina completa del personal y el detalle de sus funciones, lo que forma parte del esquema de control que acompañará la intervención.

La decisión de Nación vuelve a dejar en evidencia años de desatención, falta de planificación y controles deficientes, en un puerto estratégico que, lejos de recibir inversiones sostenidas, llegó a este punto bajo la órbita provincial, forzando ahora una intervención directa del Estado nacional.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,273,Espectaculos,92,Interes,2437,Interes General,3287,Internacionales,161,Locales,4104,Noticias Nacionales,1437,Policiale,7,Policiales,11514,Sociedad,5134,Tecno,81,Tendencias,168,Titulares,14968,Ultimas Noticias,13357,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Nación intervino administrativamente el Puerto de Ushuaia por 12 meses
Nación intervino administrativamente el Puerto de Ushuaia por 12 meses
Nación intervino el Puerto de Ushuaia por 12 meses tras detectar deterioro estructural y fallas de control bajo la administración provincial.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8DPtqoc4TC3IB6wDqH2j8WC-FtJZakHyUx7t3El3FNvObzJGUuEflb24sfWviEjj-fXQpS8G4oVqQ9ySusx2uUKXKFR5L6Zos6qk9mcpDjiyXUCTGUVro_ho0qZ5R664YeT4UIlN9EIZbpat-lcgSnl578DYryz8vaBL3gYnJHGS6lhsO6Awp/w640-h384/puerto%20de%20ushuaia%20intervenido.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8DPtqoc4TC3IB6wDqH2j8WC-FtJZakHyUx7t3El3FNvObzJGUuEflb24sfWviEjj-fXQpS8G4oVqQ9ySusx2uUKXKFR5L6Zos6qk9mcpDjiyXUCTGUVro_ho0qZ5R664YeT4UIlN9EIZbpat-lcgSnl578DYryz8vaBL3gYnJHGS6lhsO6Awp/s72-w640-c-h384/puerto%20de%20ushuaia%20intervenido.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/nacion-intervino-administrativamente-el.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/nacion-intervino-administrativamente-el.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos