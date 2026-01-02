Nación intervino administrativamente el Puerto de Ushuaia por 12 meses

El Gobierno nacional dispuso la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia por un plazo de 12 meses, con posibilidad de prórroga, a partir de una decisión adoptada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), organismo dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.

La medida tiene como objetivo ordenar el funcionamiento del puerto, corregir falencias estructurales, reforzar los estándares de seguridad y garantizar la continuidad operativa de una de las infraestructuras estratégicas más importantes de Tierra del Fuego, sin afectar al personal ni las relaciones laborales vigentes.





La intervención quedó formalizada mediante una comunicación oficial firmada por Iñaki Miguel Arreseygor, director ejecutivo de la ANPYN, y se inscribe en el marco del seguimiento y auditoría que Nación viene realizando desde hace meses sobre el estado del puerto fueguino.





Si bien el documento no introduce hechos nuevos, ordena y consolida observaciones técnicas que ya habían sido advertidas en informes preliminares, vinculadas al deterioro del muelle, deficiencias en el mantenimiento general, y condiciones de seguridad operativa que no se ajustan a la relevancia estratégica del puerto.





Según consta en la documentación oficial, no se trata de daños recientes ni de situaciones aisladas, sino de un proceso de deterioro progresivo acumulado a lo largo del tiempo, lo que vuelve a poner en discusión la capacidad de la administración provincial para sostener políticas de control, inversión y mantenimiento acordes a un puerto clave para la logística, el turismo y la soberanía austral.





El hecho de que la intervención haya sido dispuesta mediante una nota firmada por la máxima autoridad del organismo nacional marca un salto cualitativo en el proceso, dejando atrás la etapa meramente técnica para ingresar en una fase administrativa y política, que expone responsabilidades de gestión que no pueden seguir siendo omitidas.





Como parte de las primeras medidas, la administración portuaria deberá remitir en un plazo máximo de 10 días a la Nación la nómina completa del personal y el detalle de sus funciones, lo que forma parte del esquema de control que acompañará la intervención.





La decisión de Nación vuelve a dejar en evidencia años de desatención, falta de planificación y controles deficientes, en un puerto estratégico que, lejos de recibir inversiones sostenidas, llegó a este punto bajo la órbita provincial, forzando ahora una intervención directa del Estado nacional.