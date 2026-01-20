Nación autoriza a empresas fueguinas a reclamar reducción de aportes al FAMP tras la quita de aranceles

La Secretaría de Industria y Comercio de la Nación autoriza a las empresas fueguinas a solicitar una reducción en los aportes obligatorios al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), luego de la quita de aranceles a la importación de teléfonos celulares.

La medida queda formalizada mediante la Resolución 19/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, y responde al impacto directo que genera la eliminación de aranceles en la competitividad de la industria electrónica radicada en Tierra del Fuego.





Según el texto oficial, las empresas alcanzadas por el subrégimen de promoción industrial “podrán presentar una solicitud ante la autoridad de aplicación” para que se evalúe la modificación del porcentaje de aportes al Fondo, cuando consideren que cambios tributarios o arancelarios afectan la competitividad de sus productos.





La decisión se enmarca en el Decreto 333/2025, vigente desde el 15 de enero, que elimina los aranceles a la importación de celulares, una medida que impacta de lleno en el esquema productivo fueguino.



