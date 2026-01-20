Nación autoriza a empresas fueguinas a reclamar reducción de aportes al FAMP tras la quita de aranceles

Nación habilita a empresas fueguinas a pedir reducción de aportes al FAMP tras la quita de aranceles a celulares.

La Secretaría de Industria habilita a las firmas del subrégimen fueguino a pedir una baja en sus aportes al FAMP por la pérdida de competitividad tras la eliminación de aranceles a celulares.
La Secretaría de Industria y Comercio de la Nación autoriza a las empresas fueguinas a solicitar una reducción en los aportes obligatorios al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), luego de la quita de aranceles a la importación de teléfonos celulares.

La medida queda formalizada mediante la Resolución 19/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, y responde al impacto directo que genera la eliminación de aranceles en la competitividad de la industria electrónica radicada en Tierra del Fuego.

Según el texto oficial, las empresas alcanzadas por el subrégimen de promoción industrial “podrán presentar una solicitud ante la autoridad de aplicación” para que se evalúe la modificación del porcentaje de aportes al Fondo, cuando consideren que cambios tributarios o arancelarios afectan la competitividad de sus productos.

La decisión se enmarca en el Decreto 333/2025, vigente desde el 15 de enero, que elimina los aranceles a la importación de celulares, una medida que impacta de lleno en el esquema productivo fueguino.

Posibles reducciones de hasta el 0%

La normativa establece que la reducción del aporte podrá mantenerse “hasta tanto se restablezcan las condiciones originales” previstas en el Decreto 727/21.

Además, la Autoridad de Aplicación debe resolver cada solicitud mediante un acto administrativo, previa consulta al Comité Ejecutivo del FAMP-Fueguina, que evaluará:
  1. El impacto real en los proyectos productivos vigentes.
  2. La afectación sobre la recaudación del Fondo.
  3. La conveniencia de aprobar o rechazar el pedido.
La Resolución 19/2026 también habilita que la reducción del porcentaje se aplique a todas las empresas afectadas por los cambios arancelarios y que sea proporcional al daño económico sufrido.

Incluso se contempla la posibilidad de fijar el aporte en 0% si se considera que la continuidad productiva o los puestos de trabajo están en riesgo.

Impacto en el FAMP y la recaudación

El FAMP-Fueguina es un fideicomiso creado por el Decreto 725/2021, financiado con aportes obligatorios de las empresas industriales de la provincia. Sus recursos están destinados a proyectos de diversificación productiva y mejora de la competitividad.

Actualmente, las firmas deben aportar el 15% de determinados beneficios fiscales al Fondo. Con esta nueva habilitación, ese porcentaje podría reducirse, afectando la recaudación total, que hoy supera los 200 millones de dólares.

El cambio genera preocupación sobre el futuro financiamiento de los proyectos productivos en la provincia, en un contexto donde la industria fueguina enfrenta un escenario de mayor competencia externa y pérdida de protección arancelaria.

