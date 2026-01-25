Milei se impondría con holgura en un ballotage pese a que el 40% no llega a fin de mes

Una encuesta reciente de la consultora Trends expone una de las principales paradojas del escenario político argentino actual: mientras el 40% de la población asegura no llegar a fin de mes, el presidente Javier Milei conservaría un sólido respaldo electoral y se impondría cómodamente en un eventual ballotage.

El relevamiento, realizado durante enero sobre una muestra de 2.000 casos a nivel nacional, indica que la economía y los salarios encabezan el ranking de preocupaciones ciudadanas. Según los datos, un 32% de los encuestados afirma llegar con dificultad a cubrir sus gastos, mientras que el 59% reconoce haber reducido su consumo en comparación con el año pasado.





Pese a este escenario, el desgaste económico no se refleja de manera directa en el humor electoral. De acuerdo con la proyección de la consultora, si las elecciones presidenciales de 2027 se definieran hoy en una segunda vuelta, Milei alcanzaría el 49% de los votos, superando por 14 puntos al gobernador bonaerense Axel Kicillof, que llegaría al 35%.





En términos de intención de voto general, La Libertad Avanza lidera con el 43%, mientras que el peronismo, sumando las figuras de Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, alcanza el 32%. La expresidenta, sin embargo, mantiene una imagen negativa del 61%, una de las más altas del escenario político actual.





El informe también refleja un clima social atravesado por fuertes tensiones. Aunque predominan las dificultades económicas, el sentimiento más extendido frente al futuro sigue siendo la esperanza, con un 45%, superando a la tristeza (16%) y el enojo (14%). Este dato aparece estrechamente vinculado a la figura presidencial: Milei conserva un 50% de imagen positiva, posicionándose como el único dirigente nacional con balance favorable.





Además, el estudio señala que el 51% de los encuestados avala la reforma laboral impulsada por el Gobierno, un respaldo clave para entender por qué el Presidente logra sostener apoyo político aun en un contexto de ajuste, caída del consumo y pérdida del poder adquisitivo.





La combinación de estos datos abre un interrogante central para la política argentina: ¿hasta dónde puede sostenerse el apoyo social cuando la economía cotidiana no mejora?



