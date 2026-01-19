Milei convoca a sesiones extraordinarias en febrero y acelera el debate por la reforma laboral

El presidente Javier Milei convocó oficialmente al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias que se desarrollarán entre el 2 y el 27 de febrero de 2026, según lo establece el Decreto 24/2026 publicado en el Boletín Oficial. Se trata de la segunda convocatoria legislativa fuera del período ordinario desde el inicio de su gestión.

Entre los temas centrales que integran la agenda figura el proyecto de Ley de Modernización Laboral, una de las reformas estructurales más relevantes impulsadas por el Gobierno, junto con el tratamiento del Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea.





También se prevé la discusión de modificaciones al régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y la posible designación de Fernando Adolfo Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación.





La convocatoria extraordinaria tiene un fuerte contenido político, ya que permite al Poder Ejecutivo definir qué proyectos se debaten fuera del calendario legislativo regular, en el cual la agenda queda en manos del Congreso. De este modo, el Gobierno busca acelerar la aprobación de iniciativas consideradas prioritarias.





Esta es la segunda vez que el oficialismo utiliza esta herramienta durante el receso parlamentario. En diciembre, logró la sanción del Presupuesto 2026, el primero de la era Milei, y la Ley de Inocencia Fiscal.





En paralelo, el Senado avanzó en el armado del cronograma para debatir la reforma laboral durante la primera quincena de febrero. La estrategia, encabezada por Patricia Bullrich, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, apunta a concretar una sesión entre el martes 10 y el jueves 12, antes de la apertura de las sesiones ordinarias el 1° de marzo.





Según fuentes parlamentarias, el oficialismo ya logró destrabar acuerdos políticos y operativos que permitirían garantizar el quórum necesario. Al menos una fuerza del interior del país habría confirmado su acompañamiento, despejando dudas sobre la viabilidad de la sesión.





El Senado requiere 37 senadores para sesionar, mientras que el interbloque de La Libertad Avanza cuenta con 21 bancas. Por ese motivo, el Gobierno necesita el respaldo de la UCR, el PRO y legisladores provinciales independientes.





Desde el entorno oficialista aseguran que existe un “buen acompañamiento” de los bloques aliados y remarcan que el avance de la reforma laboral se está construyendo con acuerdos graduales, frente a la resistencia del kirchnerismo.





Con esta convocatoria, el Ejecutivo busca consolidar su agenda de reformas antes del inicio formal del año legislativo, en un contexto de fuerte tensión política y debate social por los cambios propuestos en el mercado laboral.