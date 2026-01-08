Las clases comenzarán el 24 de febrero en Tierra del Fuego

El cronograma nacional establece que:

Santiago del Estero iniciará el 18 de febrero.

Chubut, Jujuy y San Luis comenzarán el 23 de febrero.

Tierra del Fuego dará inicio el 24 de febrero.

CABA, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz lo harán el 25 de febrero.

En tanto, la mayoría de las provincias, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, Tucumán y Río Negro, iniciarán las clases el 2 de marzo.

Vacaciones de invierno





El receso invernal también se distribuirá en distintos tramos según la región:

Del 6 al 17 de julio: Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe. Del 13 al 24 de julio: Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, Salta, Tucumán, La Pampa, La Rioja, Misiones, Corrientes y Formosa.

Del 20 al 31 de julio: Buenos Aires, CABA, Santiago del Estero y Chaco.

Cuándo termina el ciclo lectivo





En Tierra del Fuego, al igual que en CABA, Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, Córdoba, Santa Fe, Salta y Tucumán, el ciclo lectivo finalizará el 18 de diciembre.





Otras provincias concluirán: