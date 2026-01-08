Las clases comenzarán el 24 de febrero en Tierra del Fuego

Tierra del Fuego iniciará el ciclo lectivo 2026 el 24 de febrero. El calendario escolar garantiza 190 días de clases en todo el país.
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, dio a conocer el calendario escolar 2026 para todo el país, luego de la definición de los feriados nacionales y provinciales. El esquema fue acordado por las 24 jurisdicciones con el compromiso de garantizar 190 días efectivos de clases, tal como lo establece la normativa vigente.
En el caso de Tierra del Fuego, el inicio del ciclo lectivo está previsto para el 24 de febrero, ubicando a la provincia entre las primeras del país en comenzar las clases. En la misma fecha o jornadas cercanas también iniciarán CABA, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz.
El cronograma nacional establece que:
- Santiago del Estero iniciará el 18 de febrero.
- Chubut, Jujuy y San Luis comenzarán el 23 de febrero.
- Tierra del Fuego dará inicio el 24 de febrero.
- CABA, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz lo harán el 25 de febrero.
En tanto, la mayoría de las provincias, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, Tucumán y Río Negro, iniciarán las clases el 2 de marzo.
Vacaciones de invierno
El receso invernal también se distribuirá en distintos tramos según la región:
- Del 6 al 17 de julio: Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe.
- Del 13 al 24 de julio: Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, Salta, Tucumán, La Pampa, La Rioja, Misiones, Corrientes y Formosa.
Del 20 al 31 de julio: Buenos Aires, CABA, Santiago del Estero y Chaco.
Cuándo termina el ciclo lectivo
En Tierra del Fuego, al igual que en CABA, Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, Córdoba, Santa Fe, Salta y Tucumán, el ciclo lectivo finalizará el 18 de diciembre.
Otras provincias concluirán:
- 17 de diciembre: Formosa.
- 22 de diciembre: Buenos Aires, Mendoza y Misiones.
- 23 de diciembre: La Pampa.
Objetivo: garantizar los 190 días de clases
Desde la Secretaría de Educación remarcaron que todas las provincias asumieron el compromiso de cumplir con el calendario para asegurar los 190 días de clases obligatorios, una meta clave para sostener la calidad educativa y la continuidad pedagógica en todo el país.
En Tierra del Fuego, el inicio anticipado del ciclo lectivo permitirá organizar el año escolar con mayor previsibilidad, tanto para las familias como para la comunidad educativa.
