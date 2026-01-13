La Legislatura de Tierra del Fuego aprobó su presupuesto 2026 por más de $26.600 millones

El Parlamento fueguino definió su presupuesto de funcionamiento para 2026 en $26.629 millones, con 482 cargos, asesores pagos, partidas especiales y nuevos beneficios para legisladores.
En el cierre del período ordinario 2025, la Legislatura de Tierra del Fuego aprobó su presupuesto de funcionamiento para el año 2026, que asciende a $26.629.027.103.

El monto resulta sensiblemente inferior al proyectado originalmente por el Poder Ejecutivo, cuyo proyecto no fue tratado, lo que derivó en la reconducción del presupuesto vigente durante el último año.

El esquema presupuestario contempla una planta total de 482 cargos, de los cuales 206 corresponden a personal permanente y 276 a personal temporario.

Junto con la aprobación del presupuesto, el Parlamento sancionó una resolución que redefine la estructura de colaboradores a disposición de los legisladores y de la Presidencia de la Cámara.

Según lo establecido, cada legislador podrá contar con: 
  • Hasta 17 colaboradores rentados, en distintas categorías.
  • 2 asesores pagos.
  • Cantidad ilimitada de asesores ad honorem.
Una partida mensual equivalente a tres sueldos de la categoría más alta del escalafón legislativo, destinada a gastos de asesoramiento, comunicación, difusión, traslados, viáticos, homenajes y otros conceptos operativos.

Actualmente hay casos con legisladores que tiene más de 50, como es el caso de Juan Carlos Pino, quien tiene más de 50 asesores. 

En el caso de la Vicegobernadora, en su rol de Presidenta de la Legislatura, se autorizó:
  1. Un equipo de hasta 14 colaboradores.
  2. Una partida mensual exclusiva equivalente a cuatro veces la máxima categoría salarial.
Además, la resolución introdujo cambios en el régimen de desarraigo para legisladores y personal que residen fuera de Ushuaia, estableciendo nuevos valores y cupos por bloque.

Finalmente, se creó una comisión integrada por autoridades legislativas, representantes de los bloques y delegados gremiales, con el objetivo de evaluar y ratificar las designaciones en planta permanente, con carácter vinculante.

COMENTARIOS

BLOGGER: 4
  1. Anónimoenero 13, 2026

    jajaja mientras tanto el hijo de urquiza pretende mantener el puerto en la orbita provincial con la ayuda de los mismos personajes que lo tricionaron con iñaky sus directores, directores generales, jefes de departamento
    este murcia se pasa de boludo
    los cuernos que te metieron tus protegidos son mas altos que el obelisco desperta viejo pavo
    encima te hicieron designar en planta permanete a 12 amigos de ellos flojitos de papeles.

  2. Anónimoenero 13, 2026

    Todos con presupuesto aprobado.. legislatura, tribunal de cuentas, justicia, menos el gobierno provincial quien es el que debe poner la tutuca. Entes provinciales sin presupuesto y al borde del colapso.. que hdp

  3. Anónimoenero 13, 2026

    $26.600 millones de pesos para nada ,no sirven para una mierda

  4. Anónimoenero 13, 2026

    Lo peor de todo que la gente los ve en la calle y los idolatra. Pero bueno, que vas a esperar de un peronista, cerebro? Xd

