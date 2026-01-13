La Legislatura de Tierra del Fuego aprobó su presupuesto 2026 por más de $26.600 millones

En el cierre del período ordinario 2025, la Legislatura de Tierra del Fuego aprobó su presupuesto de funcionamiento para el año 2026, que asciende a $26.629.027.103.

El monto resulta sensiblemente inferior al proyectado originalmente por el Poder Ejecutivo, cuyo proyecto no fue tratado, lo que derivó en la reconducción del presupuesto vigente durante el último año.





El esquema presupuestario contempla una planta total de 482 cargos, de los cuales 206 corresponden a personal permanente y 276 a personal temporario.





Junto con la aprobación del presupuesto, el Parlamento sancionó una resolución que redefine la estructura de colaboradores a disposición de los legisladores y de la Presidencia de la Cámara.





Según lo establecido, cada legislador podrá contar con: