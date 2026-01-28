La Embajada de EE.UU. aclaró el arribo del avión militar que aterrizó en Ushuaia

La Embajada de EE.UU. aclaró que el avión militar que llegó a Ushuaia trasladó a legisladores del Congreso en una misión oficial.
USHUAIA.– La Embajada de Estados Unidos en la Argentina despejó este martes el misterio en torno al avión militar estadounidense que aterrizó el sábado en Ushuaia, al confirmar que se trató del traslado de una delegación bipartidaria de la Cámara de Representantes del Congreso norteamericano.
Según se informó oficialmente, la visita formó parte de una misión institucional y civil integrada por legisladores y asesores del Comité de Energía y Comercio, uno de los comités permanentes con mayor peso y amplitud de competencias dentro del Congreso de Estados Unidos.
La aeronave, perteneciente a la Fuerza Aérea estadounidense, partió desde la Base Conjunta Andrews, en el estado de Maryland, realizó escalas en Puerto Rico y Buenos Aires, y luego arribó a la capital fueguina como parte de un recorrido regional más amplio por Sudamérica.
Desde la Embajada explicaron que la agenda de la delegación incluyó reuniones con funcionarios gubernamentales y actores relevantes para abordar temas vinculados a la energía, el comercio, el ambiente, los minerales críticos y la salud pública. Entre los ejes tratados se destacaron la degradación de entornos naturales, los procesos de autorización para la gestión minera y de residuos, el procesamiento de minerales estratégicos, la investigación en salud pública y la seguridad médica.
Previo a su llegada a Ushuaia, los legisladores desarrollaron actividades oficiales en la ciudad de Buenos Aires. La escala en Tierra del Fuego se integró a una gira regional orientada a relevar información y sostener intercambios institucionales sobre áreas consideradas estratégicas por Washington.
En ese marco, la Embajada aclaró que el uso de una aeronave militar es habitual en este tipo de misiones oficiales del Congreso y que no implicó la presencia de personal militar en las actividades realizadas en territorio argentino, ni alteró el carácter estrictamente legislativo de la visita.
La llegada de la delegación se produjo en un contexto de creciente intercambio entre Argentina y Estados Unidos en materia de minerales críticos. De hecho, el país ya confirmó su participación en la reunión ministerial sobre minerales estratégicos que se realizará en febrero en Washington, donde se analizarán mecanismos de cooperación, marcos regulatorios y oportunidades de inversión.
La permanencia del grupo en el país fue breve y se desarrolló bajo una agenda concentrada. Tras completar las reuniones previstas, la delegación continuó con el resto de las actividades programadas en su gira sudamericana.
