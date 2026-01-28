La Embajada de EE.UU. aclaró el arribo del avión militar que aterrizó en Ushuaia

La Embajada de EE.UU. aclaró que el avión militar que llegó a Ushuaia trasladó a legisladores del Congreso en una misión oficial.

La representación diplomática estadounidense confirmó que la aeronave trasladó a una delegación bipartidaria del Congreso de Estados Unidos, en el marco de una agenda oficial centrada en energía, comercio, ambiente y minerales críticos.
USHUAIA.– La Embajada de Estados Unidos en la Argentina despejó este martes el misterio en torno al avión militar estadounidense que aterrizó el sábado en Ushuaia, al confirmar que se trató del traslado de una delegación bipartidaria de la Cámara de Representantes del Congreso norteamericano.

Según se informó oficialmente, la visita formó parte de una misión institucional y civil integrada por legisladores y asesores del Comité de Energía y Comercio, uno de los comités permanentes con mayor peso y amplitud de competencias dentro del Congreso de Estados Unidos.

La aeronave, perteneciente a la Fuerza Aérea estadounidense, partió desde la Base Conjunta Andrews, en el estado de Maryland, realizó escalas en Puerto Rico y Buenos Aires, y luego arribó a la capital fueguina como parte de un recorrido regional más amplio por Sudamérica.

Desde la Embajada explicaron que la agenda de la delegación incluyó reuniones con funcionarios gubernamentales y actores relevantes para abordar temas vinculados a la energía, el comercio, el ambiente, los minerales críticos y la salud pública. Entre los ejes tratados se destacaron la degradación de entornos naturales, los procesos de autorización para la gestión minera y de residuos, el procesamiento de minerales estratégicos, la investigación en salud pública y la seguridad médica.

Previo a su llegada a Ushuaia, los legisladores desarrollaron actividades oficiales en la ciudad de Buenos Aires. La escala en Tierra del Fuego se integró a una gira regional orientada a relevar información y sostener intercambios institucionales sobre áreas consideradas estratégicas por Washington.

En ese marco, la Embajada aclaró que el uso de una aeronave militar es habitual en este tipo de misiones oficiales del Congreso y que no implicó la presencia de personal militar en las actividades realizadas en territorio argentino, ni alteró el carácter estrictamente legislativo de la visita.

La llegada de la delegación se produjo en un contexto de creciente intercambio entre Argentina y Estados Unidos en materia de minerales críticos. De hecho, el país ya confirmó su participación en la reunión ministerial sobre minerales estratégicos que se realizará en febrero en Washington, donde se analizarán mecanismos de cooperación, marcos regulatorios y oportunidades de inversión.

La permanencia del grupo en el país fue breve y se desarrolló bajo una agenda concentrada. Tras completar las reuniones previstas, la delegación continuó con el resto de las actividades programadas en su gira sudamericana.

  1. Anónimoenero 28, 2026

    ¿ Y ? ...¿ Quien carajo los llamó para meter la nariz en nuestros asuntos ?

    ResponderBorrar
  2. Anónimoenero 28, 2026

    Uy! Pensé que venían a abrir una sucursal de Washington... me amargaste el día CF...

    ResponderBorrar
  3. Anónimoenero 28, 2026

    Jajajaja, se les cae el argumento a los cucas

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimoenero 28, 2026

      Shissss no digaa nada libertontis no levantes la perdiz que hay que disimular vamos de a poco. Tu amo Trump.

      Borrar
  4. Anónimoenero 28, 2026

    no nos vienen a colonizar?

    ResponderBorrar
  5. Anónimoenero 28, 2026

    Bien bien... Buenas noticias.

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimoenero 28, 2026

      Vienen a destruir la naturaleza que tanto cuidamos

      Borrar
  6. Anónimoenero 28, 2026

    CARAMBA. Y LA AGENDA EN TDF, A QUIEN/ES INCLUYÓ?

    ResponderBorrar
  7. Anónimoenero 28, 2026

    Atentis esclavos liberpelucas, les hablo yo su amo Trump , reciban a mis enviados con gastos gratis y a ellos no les roben nada como si hacen con el resto de gente.

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimoenero 28, 2026

      Así es, gracias a Dios la mayor cleptómana de la historia argentina está presa!!!

      Borrar
  8. Anónimoenero 28, 2026

    No era que ya estaban en el puerto? Aaaaa sierto me había olvidado eso lo dijo ATE,APDFA,SUTAP,UPCN,CATENA JAJAJAJA Y TODA la sarta de vagos del puerto que no quieren trabajar

    ResponderBorrar
  9. Anónimoenero 28, 2026

    Antes de que insultes a la gente diciendole peronista ( a mi me insultarias) te tengo que decir que sos un antipatria y virgo liberto. Venderias a tu madre por el odio al peronismo hijo de mil putas

    ResponderBorrar
  10. Anónimoenero 28, 2026

    Los congresistas yanquis vinieron hasta acá para reunirse con Vuoto y Melella, para que les tiren algunas ideas políticas y económicas.

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimoenero 28, 2026

      Pero ellos solo quieren chorear y perpetuarse en el poder, por eso no los atendieron.

      Borrar
  11. Anónimoenero 28, 2026

    Ojalá que les cancelen la Visa a los funcionarios de gobierno, municipal y a los legisladores,, con Sciurano a la cabeza por zurdos

    ResponderBorrar

