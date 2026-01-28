La DPE aumentó tarifas mientras persisten cortes de energía y un millonario gasto estatal

La Dirección Provincial de Energía aplicó un nuevo cuadro tarifario que impacta en hogares y comercios fueguinos, en un contexto de cortes reiterados del servicio y un sistema que demanda millones en gastos sin mejoras visibles.
Desde enero comenzó a regir un nuevo cuadro tarifario de la Dirección Provincial de Energía (DPE) que incrementa los valores del servicio eléctrico para usuarios residenciales y comerciales en Tierra del Fuego. La actualización se aplica en un escenario especialmente sensible: cortes frecuentes de energía, fallas en el suministro y un sistema que insume millones de pesos del Estado sin que se traduzcan en mejoras sostenidas para los usuarios.

El esquema aprobado incorpora nuevos cargos fijos y variables que impactan directamente en la factura mensual. La suba se suma a una cadena de aumentos en servicios esenciales que presionan cada vez más a los hogares fueguinos, cuyos ingresos muestran serias dificultades para acompañar el ritmo de la inflación.

El ajuste tarifario genera mayor malestar al contrastarse con la calidad deficiente del servicio eléctrico, marcada por interrupciones reiteradas que afectan barrios completos, comercios y actividades productivas. En una provincia con clima extremo, donde la energía no es un lujo sino una necesidad básica, los cortes no solo generan molestias, sino también riesgos concretos para la salud, la seguridad y la actividad económica.

Mientras los usuarios afrontan facturas más elevadas, la DPE continúa demandando fuertes desembolsos de fondos públicos para sostener el sistema energético. Sin embargo, esos recursos no logran evitar fallas recurrentes ni garantizar previsibilidad en el suministro, lo que expone un esquema cada vez más cuestionado por su ineficiencia operativa y falta de resultados visibles.

Desde el organismo, la actualización tarifaria se justificó en la necesidad de readecuar valores frente al incremento de costos operativos y de funcionamiento. No obstante, el aumento vuelve a trasladar el peso del sistema a los usuarios, sin que exista una explicación clara sobre por qué, pese a los millones invertidos, el servicio continúa mostrando serias deficiencias.

El impacto alcanza también a comercios, pymes y pequeños emprendimientos, que ven incrementarse sus costos en un contexto de consumo retraído y márgenes cada vez más ajustados. Para muchos, la energía eléctrica se convierte en otro factor que compromete la viabilidad económica.

Así, el nuevo cuadro tarifario de la DPE se incorpora a un panorama en el que los aumentos llegan sin mejoras, los cortes se repiten y el gasto estatal crece, profundizando el debate sobre la gestión del sistema energético provincial y el rol del Estado frente a un servicio esencial que sigue lejos de responder a las necesidades de la población fueguina.

  1. Anónimoenero 28, 2026

    PARA COLMO TODOS LOS JUECES Y FISCALES ESTÁN AL SERVICIO DEL PODER POLITICO, SINO AL MENOS HABRÍA JUECES FISCALES ALGÚN ABOGADO INTERVINIENDO Y FRENANDO A ESTOS DEINCUENTES LADRONES .

  2. Anónimoenero 28, 2026

    Hay que juntar platita....

  3. Anónimoenero 28, 2026

    Todos con vinculos familiares y carnales laburando ahi adentro. Cobrando muuuuuy bien. Me hace acordar TOMASEVICH PEDAZO DR MIERDA (REPITAN CONMIGO AUNQUE NO TENGA QUE VER EN ESTO) PROHIBIDO OLVIDAR

  4. Anónimoenero 28, 2026

    Otro lugar que aplica, traigan salsa que ñoquis sobran......

  5. Anónimoenero 28, 2026

    Metele nomá, asi me aumentan el sueldo

  6. Anónimoenero 28, 2026

    Hdrmp hace más de un año que venimos reclamando en el pipo que cambien las luces quemadas en alumbrado público y nada...Forros

  7. Anónimoenero 28, 2026

    Mucho relato, pero de cuánto es el aumento? que es lo que interesa Crónicas.

  8. Anónimoenero 28, 2026

    Hay que preguntarse porque siguen dando la factibilidad eléctrica a todos los que están construyendo edificios en la ciudad cuando el sistema está colapsado.??? Más de 120 edificios y viviendas en construcción en este momento.. todos los edificios eléctricos a full porque gas no hay..

  9. Anónimoenero 28, 2026

    es lo que votaron al reelegir a Pelela. Agua y ajo ahora, y voten mejor la próxima vez
    El populismo nos trajo a este lugar

  10. Anónimoenero 28, 2026

    Que alguien intervenga en las villas que han creado en dos banderas, raíces, escondido. Es un desastre y un asco. Los cables por el piso, cero seguridad. Una verdadera mugre.

  11. Anónimoenero 28, 2026

    Esos incrementos son para pagar la peor de las corrupciones el NEPOTISMO que merece Leyes que lo prohiban pero los peores delincuentes estan en las cupulas de la Justicia y en la Politica, que meten a toda su familia, amantes y amigos que pagamos todos los ciudadanos. CRIMINALES EN EL PODER TENEMOS. Por eso estamos como estamos.

  12. Anónimoenero 28, 2026

    A los muchachos del Puerto
    por que no van a tocar bombo a Fiscalia de Estado, Tribunal de Cuentas
    son los que deberian aparecer y estan escondidos sin hacer absolutamente nada
    fiscalia tiene obligacion de defender a la provincia igual el tribunal de cuentas

  13. Anónimoenero 28, 2026

    Chorros hdrmp además de coimeros

  14. Anónimoenero 28, 2026

    Aumentan pero mínimo cambien los focos q estan quemados en los barrios ...ej. en la entrada a la 640 por felipe romero hay 6 focos quemados y no lo cambian

