La DPE aumentó tarifas mientras persisten cortes de energía y un millonario gasto estatal

La DPE aumentó tarifas desde enero mientras continúan los cortes de energía y el sistema eléctrico demanda millones sin mejoras visibles.

La Dirección Provincial de Energía aplicó un nuevo cuadro tarifario que impacta en hogares y comercios fueguinos, en un contexto de cortes reiterados del servicio y un sistema que demanda millones en gastos sin mejoras visibles.

Desde enero comenzó a regir un nuevo cuadro tarifario de la Dirección Provincial de Energía (DPE) que incrementa los valores del servicio eléctrico para usuarios residenciales y comerciales en Tierra del Fuego. La actualización se aplica en un escenario especialmente sensible: cortes frecuentes de energía, fallas en el suministro y un sistema que insume millones de pesos del Estado sin que se traduzcan en mejoras sostenidas para los usuarios.

El esquema aprobado incorpora nuevos cargos fijos y variables que impactan directamente en la factura mensual. La suba se suma a una cadena de aumentos en servicios esenciales que presionan cada vez más a los hogares fueguinos, cuyos ingresos muestran serias dificultades para acompañar el ritmo de la inflación.

El ajuste tarifario genera mayor malestar al contrastarse con la calidad deficiente del servicio eléctrico, marcada por interrupciones reiteradas que afectan barrios completos, comercios y actividades productivas. En una provincia con clima extremo, donde la energía no es un lujo sino una necesidad básica, los cortes no solo generan molestias, sino también riesgos concretos para la salud, la seguridad y la actividad económica.

Mientras los usuarios afrontan facturas más elevadas, la DPE continúa demandando fuertes desembolsos de fondos públicos para sostener el sistema energético. Sin embargo, esos recursos no logran evitar fallas recurrentes ni garantizar previsibilidad en el suministro, lo que expone un esquema cada vez más cuestionado por su ineficiencia operativa y falta de resultados visibles.

Desde el organismo, la actualización tarifaria se justificó en la necesidad de readecuar valores frente al incremento de costos operativos y de funcionamiento. No obstante, el aumento vuelve a trasladar el peso del sistema a los usuarios, sin que exista una explicación clara sobre por qué, pese a los millones invertidos, el servicio continúa mostrando serias deficiencias.

El impacto alcanza también a comercios, pymes y pequeños emprendimientos, que ven incrementarse sus costos en un contexto de consumo retraído y márgenes cada vez más ajustados. Para muchos, la energía eléctrica se convierte en otro factor que compromete la viabilidad económica.

Así, el nuevo cuadro tarifario de la DPE se incorpora a un panorama en el que los aumentos llegan sin mejoras, los cortes se repiten y el gasto estatal crece, profundizando el debate sobre la gestión del sistema energético provincial y el rol del Estado frente a un servicio esencial que sigue lejos de responder a las necesidades de la población fueguina.

¿Pagás más y seguís sufriendo cortes de luz? Compartí la nota y contá cómo impacta el servicio eléctrico en tu barrio.