Indignación por camioneta mal estacionada en el Hospital Regional: denuncian falta de controles

Una nueva situación de incumplimiento de las normas de tránsito generó malestar entre vecinos de la ciudad, luego de que una camioneta permaneciera estacionada durante varias horas en el área exclusiva de ascenso y descenso de pacientes del Hospital Regional.

Según denunció un chofer profesional, el vehículo estuvo mal ubicado durante toda la tarde del viernes sin que ningún agente de tránsito se acercara a labrar la correspondiente infracción.





“Por favor, difundan. Ayer vi esto y no es la primera vez. Soy chofer profesional y a diario veo estas faltas de respeto”, expresó el denunciante, quien además compartió imágenes del hecho para evidenciar la situación.





El vecino remarcó que este tipo de conductas se repite con frecuencia y cuestionó la falta de controles en un sector tan sensible como el acceso a un hospital, donde la circulación debe ser fluida para ambulancias, pacientes y personal de salud.





“No hay nadie que controle, no hay agentes de tránsito. En el hospital es mucho peor”, sostuvo.