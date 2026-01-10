Indignación por camioneta mal estacionada en el Hospital Regional: denuncian falta de controles

Denuncian una camioneta mal estacionada en el Hospital Regional y la falta de controles. Vecinos reclaman respeto a las normas de tránsito.

Un vecino registró una camioneta estacionada en el área de ascenso y descenso de pacientes del Hospital Regional durante toda la tarde del viernes. Asegura que no hubo sanciones ni presencia de agentes de tránsito.
Una nueva situación de incumplimiento de las normas de tránsito generó malestar entre vecinos de la ciudad, luego de que una camioneta permaneciera estacionada durante varias horas en el área exclusiva de ascenso y descenso de pacientes del Hospital Regional.

Según denunció un chofer profesional, el vehículo estuvo mal ubicado durante toda la tarde del viernes sin que ningún agente de tránsito se acercara a labrar la correspondiente infracción.

“Por favor, difundan. Ayer vi esto y no es la primera vez. Soy chofer profesional y a diario veo estas faltas de respeto”, expresó el denunciante, quien además compartió imágenes del hecho para evidenciar la situación.

El vecino remarcó que este tipo de conductas se repite con frecuencia y cuestionó la falta de controles en un sector tan sensible como el acceso a un hospital, donde la circulación debe ser fluida para ambulancias, pacientes y personal de salud.

“No hay nadie que controle, no hay agentes de tránsito. En el hospital es mucho peor”, sostuvo.

Malestar por la falta de respeto a las normas

El denunciante también manifestó su indignación por lo que considera una burla a las normas argentinas, señalando que muchas de estas infracciones son cometidas por personas extranjeras. “Veo faltas de respeto y burlas a los argentinos, especialmente por parte de chilenos. Usan nuestra ciudad, se atienden gratis en nuestros hospitales, pero no la respetan”, expresó con dureza.

Más allá del origen del conductor, el reclamo central apunta a la ausencia de controles municipales y a la necesidad de garantizar el cumplimiento de las normas en un lugar clave para la atención sanitaria.

Vecinos y trabajadores del hospital aseguran que no es la primera vez que se registran vehículos estacionados de forma indebida en zonas reservadas para emergencias, lo que puede generar demoras y poner en riesgo a los pacientes.

La falta de presencia de agentes de tránsito en el lugar refuerza la sensación de impunidad y alimenta el malestar social. “Con las fotos se van a dar cuenta de lo que digo. Esto es una falta de respeto”, concluyó el denunciante.

