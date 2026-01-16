Hallan un vehículo desbarrancado en la zona boscosa y sin ocupantes

El hecho ocurrió durante la madrugada en la intersección de Tucumán y Raúl Alfonsín. El propietario indicó que el auto había sido prestado a un chofer de aplicación.

Personal policial intervino durante la madrugada en inmediaciones de las calles Tucumán y Raúl Alfonsín, donde fue hallado un vehículo desbarrancado en una zona boscosa, sin ocupantes en su interior.





Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un Nissan March, color rojo, que había salido de la calzada y quedado detenido entre la vegetación, sin que se encontraran personas dentro del rodado.





Posteriormente, se hizo presente el propietario del vehículo, quien manifestó que había prestado la unidad a un tercero para desempeñarse como chofer de una aplicación de transporte.





Hasta el momento no se informó sobre personas lesionadas ni sobre las circunstancias exactas que derivaron en el siniestro. Las autoridades labraron las actuaciones correspondientes para establecer cómo se produjo el desbarranco y dar con el conductor que utilizaba el automóvil al momento del hecho.