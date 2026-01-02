ESCÁNDALO EN EL TRIBUNAL DE CUENTAS: DENUNCIAN UN “PACTO DE SILENCIO” PARA CUBRIR AL VOCAL FANTASMA

Denuncian un pacto de silencio en el Tribunal de Cuentas para cubrir al vocal Capellano, ausente hace años pero con cargo vitalicio intacto.
Una grave denuncia sacude al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tierra del Fuego (TCP) y pone bajo la lupa a quienes deberían garantizar la legalidad y el control del gasto público. Documentación exclusiva de Crónicas Fueguinas revela la existencia de una maniobra administrativa sistemática destinada a ocultar el abandono del cargo vitalicio del Vocal Contador Luis María Capellano, quien desde hace años no ejerce funciones en la provincia.
Lejos de tratarse de una ausencia circunstancial, la situación expone —según la denuncia— un acuerdo tácito de encubrimiento avalado por los vocales Hugo Pani y Miguel Longhitano, quienes habrían firmado resoluciones anuales para simular licencias temporales cuando en los hechos se trata de un alejamiento prolongado y permanente.
La maniobra: “un año en los papeles, cuatro en la realidad”
La Constitución Provincial es clara: los vocales del Tribunal de Cuentas —cargos vitalicios, con sueldos millonarios y funciones clave— deben ejercer en forma efectiva y permanente en la provincia.
Sin embargo, según surge de la recopilada, Pani y Longhitano autorizaron reiteradas licencias “por motivos personales” a favor de Capellano mediante resoluciones consecutivas:
- Resolución N.º 046/2023
- Resolución N.º 030/2023
- Resolución N.º 028/2024
- Resolución N.º 030/2025
La prueba que expone la mentira
La respuesta surge de un documento nacional que deja al descubierto la maniobra. La Resolución N.º 17/2025 del Convenio Multilateral confirma que Luis María Capellano fue reelegido como Presidente de la Comisión Arbitral Nacional por un mandato de CUATRO AÑOS (2026–2030), con sede en la Ciudad de Buenos Aires.
Es decir: En Nación: un cargo pleno, con mandato fijo de 4 años. En Tierra del Fuego: un cargo vitalicio “congelado”, sin presencia real.
Falsedad ideológica y abuso de autoridad
La denuncia presentada ante la Fiscalía de Estado y la Legislatura Provincial sostiene que los vocales Pani y Longhitano habrían incurrido en falsedad ideológica y abuso de autoridad.
El argumento central es contundente:
- Si autorizaran una licencia por cuatro años, deberían reconocer legalmente la acefalía del cargo y exigir la renuncia de Capellano.
- Al hacerlo año por año, simulan una ausencia transitoria que en realidad encubre un abandono permanente del cargo.
Una maniobra administrativa diseñada —según la presentación— para violar la Constitución sin dejar rastros formales evidentes.
El rol del gobernador Melella: silencio que compromete
El escándalo también salpica de lleno al Poder Ejecutivo. El cargo de Vocal Contador que Capellano mantiene “reservado” corresponde a una designación política del gobernador Gustavo Melella.
Al tolerar esta situación, el Ejecutivo consiente que el organismo que debe auditar sus cuentas funcione de manera irregular, incompleto y con vocales suplentes, en abierta contradicción con el diseño constitucional.
El conflicto de intereses es evidente: Un Tribunal de Cuentas debilitado, dependiente y políticamente condicionado.
Piden Juicio Político y la renuncia inmediata
La presentación judicial no deja lugar a interpretaciones:
- Juicio Político para Hugo Pani y Miguel Longhitano, por desnaturalizar el funcionamiento del TCP y violar la Ley de Procedimientos Administrativos.
- Renuncia indeclinable de Luis María Capellano, por incompatibilidad manifiesta:
“No se puede tener un cargo vitalicio en Tierra del Fuego y vivir durante cuatro u ocho años trabajando en Buenos Aires”.
¿Habrá consecuencias o será otro expediente enterrado?
Mientras la sociedad fueguina enfrenta crisis económicas, tarifazos y recortes, quienes deben controlar los fondos públicos parecen más preocupados por preservar privilegios personales y blindar cargos eternos.
La pregunta que queda flotando es inevitable: ¿Actuará la Fiscalía de Estado o este escándalo también terminará archivado en algún cajón?
En Tierra del Fuego, el órgano que debía controlar al poder parece haberse convertido en parte del problema.
