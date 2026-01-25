Controles viales en Ushuaia: 41 multas y 29 vehículos incautados en operativos conjunto

Controles viales en Ushuaia: 41 multas y 29 vehículos incautados en operativos conjuntos

En procedimientos realizados en distintos puntos de la ciudad, el Municipio de Ushuaia y la Policía Federal controlaron más de 230 vehículos. Solo se detectó un caso positivo de alcoholemia, mientras continúan los operativos preventivos.

El Municipio de Ushuaia, en conjunto con la Policía Federal Argentina, llevó adelante una serie de operativos de control vehicular que dejaron como saldo 41 actas de infracción y 29 vehículos incautados, en el marco de una estrategia destinada a reforzar la seguridad vial en la ciudad.

Los controles se desarrollaron en sectores estratégicos como Piquillín y la avenida Perito Moreno, donde se inspeccionaron 230 automóviles. De acuerdo con la información oficial, solo se registró un caso positivo de alcoholemia, un dato que desde el Ejecutivo municipal interpretaron como una señal de concientización por parte de la mayoría de los conductores.

Desde el área de Tránsito destacaron que el bajo nivel de alcoholemias positivas “refleja la efectividad de los controles preventivos y la responsabilidad de quienes circulan por la vía pública”, aunque remarcaron que las infracciones detectadas derivaron igualmente en sanciones y secuestros vehiculares conforme a la normativa vigente.

Las autoridades señalaron que estos procedimientos forman parte de una política integral de seguridad vial, orientada a prevenir conductas de riesgo, reducir la siniestralidad y fortalecer la presencia del Estado en el territorio.

Asimismo, desde el Municipio subrayaron la importancia del trabajo coordinado con fuerzas federales, lo que permite optimizar recursos operativos y avanzar en acciones conjuntas de prevención y control.

Finalmente, se informó que los operativos continuarán de manera regular en distintos puntos de Ushuaia, con controles sorpresivos y rotativos, como parte de una agenda sostenida de seguridad vial.

COMENTARIOS

BLOGGER: 4
  1. Anónimoenero 25, 2026

    VUOTO BASURA VOS SOS LA DICTADURAAAAA....GORDO DELINCUENTE AFLOJALE...YA NO YE ALCANZA....SOS MASDURO JUSTICIA X MATIAS RODRIGUEZ

  2. Anónimoenero 25, 2026

    Lo habitual. Infracionados los pelucas con sus actividades ilegales y muy bien como siempre los trabajadores , honestos y decentes.

  3. Anónimoenero 25, 2026

    A recaudar para la harina

  4. Anónimoenero 25, 2026

    Si buscan frula ya saben no? A la casa del jefe del ejecutivo

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

