Controles viales en Ushuaia: 41 multas y 29 vehículos incautados en operativos conjunto

El Municipio de Ushuaia, en conjunto con la Policía Federal Argentina, llevó adelante una serie de operativos de control vehicular que dejaron como saldo 41 actas de infracción y 29 vehículos incautados, en el marco de una estrategia destinada a reforzar la seguridad vial en la ciudad.

Los controles se desarrollaron en sectores estratégicos como Piquillín y la avenida Perito Moreno, donde se inspeccionaron 230 automóviles. De acuerdo con la información oficial, solo se registró un caso positivo de alcoholemia, un dato que desde el Ejecutivo municipal interpretaron como una señal de concientización por parte de la mayoría de los conductores.





Desde el área de Tránsito destacaron que el bajo nivel de alcoholemias positivas “refleja la efectividad de los controles preventivos y la responsabilidad de quienes circulan por la vía pública”, aunque remarcaron que las infracciones detectadas derivaron igualmente en sanciones y secuestros vehiculares conforme a la normativa vigente.





Las autoridades señalaron que estos procedimientos forman parte de una política integral de seguridad vial, orientada a prevenir conductas de riesgo, reducir la siniestralidad y fortalecer la presencia del Estado en el territorio.





Asimismo, desde el Municipio subrayaron la importancia del trabajo coordinado con fuerzas federales, lo que permite optimizar recursos operativos y avanzar en acciones conjuntas de prevención y control.





Finalmente, se informó que los operativos continuarán de manera regular en distintos puntos de Ushuaia, con controles sorpresivos y rotativos, como parte de una agenda sostenida de seguridad vial.