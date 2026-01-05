El INDEC cambia la forma de medir la inflación: así será el nuevo cálculo desde enero de 2026

A partir de enero de 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) comenzará a utilizar una nueva metodología para calcular la inflación en la Argentina. El cambio introduce modificaciones sustanciales en la canasta de bienes y servicios y en las ponderaciones de los rubros que integran el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el principal indicador oficial del costo de vida.

Según informó el organismo estadístico, la actualización busca reflejar con mayor precisión los hábitos reales de consumo de los hogares argentinos, luego de más de siete años sin cambios estructurales en la medición del IPC. En ese período, la composición del gasto familiar se transformó de manera significativa, especialmente por el aumento sostenido de tarifas, transporte y servicios.

Por qué el INDEC actualiza el cálculo de la inflación





Desde el INDEC explicaron que el esquema anterior había quedado desfasado respecto de la realidad económica actual. En los últimos años, el peso de los servicios creció dentro del presupuesto familiar, mientras que otros rubros perdieron incidencia relativa.





La nueva metodología redefine la canasta del IPC para mejorar su representatividad y lograr una medición más precisa de la evolución de los precios minoristas en todo el país.