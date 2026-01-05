El INDEC cambia la forma de medir la inflación: así será el nuevo cálculo desde enero de 2026

Desde enero de 2026 el INDEC cambia el cálculo de la inflación: nueva canasta del IPC y mayor peso de tarifas, transporte y servicios.
A partir de enero de 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) comenzará a utilizar una nueva metodología para calcular la inflación en la Argentina. El cambio introduce modificaciones sustanciales en la canasta de bienes y servicios y en las ponderaciones de los rubros que integran el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el principal indicador oficial del costo de vida.
Según informó el organismo estadístico, la actualización busca reflejar con mayor precisión los hábitos reales de consumo de los hogares argentinos, luego de más de siete años sin cambios estructurales en la medición del IPC. En ese período, la composición del gasto familiar se transformó de manera significativa, especialmente por el aumento sostenido de tarifas, transporte y servicios.
Por qué el INDEC actualiza el cálculo de la inflación
Desde el INDEC explicaron que el esquema anterior había quedado desfasado respecto de la realidad económica actual. En los últimos años, el peso de los servicios creció dentro del presupuesto familiar, mientras que otros rubros perdieron incidencia relativa.
La nueva metodología redefine la canasta del IPC para mejorar su representatividad y lograr una medición más precisa de la evolución de los precios minoristas en todo el país.
Los rubros que ganan peso en el nuevo IPC
Uno de los cambios más relevantes se registra en el rubro Vivienda, electricidad, gas y otros combustibles, que pasará de representar el 9,4% del gasto familiar al 14,5%, un incremento de 5,1 puntos porcentuales.
El Transporte también aumenta su participación, al subir del 11% al 14,3%, mientras que Comunicaciones, que incluye telefonía móvil, internet y otros servicios, casi duplicará su peso: pasará del 2,8% al 5,1%.
Estos ajustes reflejan el mayor impacto que tienen hoy las tarifas y los servicios regulados en la economía cotidiana de los hogares.
Qué categorías pierden participación
En contrapartida, algunos rubros tradicionales reducirán su peso en el cálculo de la inflación. Alimentos y bebidas no alcohólicas bajarán su ponderación al 22,7%, reflejando una menor participación relativa dentro del gasto total.
También disminuirán Prendas de vestir y calzado, que pasarán del 9,9% al 6,8%, y Restaurantes y hoteles, que caerán del 9% al 6,6%, de acuerdo con la nueva estructura del índice.
Cómo impacta el nuevo cálculo en la inflación mensual
El cambio metodológico no implica que los precios suban o bajen automáticamente, pero sí modifica la forma en que se refleja la inflación mensual. Los rubros que ahora tienen mayor peso influirán más en el resultado final del IPC.
En la práctica, esto significa que aumentos en tarifas, transporte o servicios de comunicación tendrán un impacto mayor en el índice que bajo el esquema anterior, mientras que variaciones en otros bienes tendrán menor incidencia relativa.
El contexto: subsidios y sinceramiento tarifario
La actualización del IPC coincide con la puesta en marcha del nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplazó el esquema de segmentación por ingresos. Desde ahora, solo existen dos categorías: hogares subsidiados y hogares que pagan tarifa plena.
Este nuevo escenario refuerza la relevancia del rubro Vivienda, electricidad, gas y otros dentro del índice, que desde enero de 2026 tendrá un peso significativamente mayor en la medición oficial de la inflación.
Un cambio clave para seguir la economía
Con la nueva metodología del INDEC, la inflación medida desde 2026 buscará ofrecer una fotografía más fiel del costo de vida real en la Argentina. El nuevo IPC será una referencia central para salarios, jubilaciones, contratos, paritarias y decisiones económicas, en un contexto donde la precisión estadística adquiere un rol cada vez más relevante.
Calculo real: Ahora no llenas el changuito ni con tres familias juntas y antes si , incluso levemente en el periodo endeudador y entregador macrista.ResponderBorrar
claro, lo que mas hace falta es lo que menos importa para el nuevo indice, con razon dice que sacaron tanta gente de la pobreza, .. . y los boludos dejamos que nos sigan mintiendo .. .ResponderBorrar