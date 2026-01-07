El Gobierno vetó la ley que eximía a la UNTDF del pago de luz, agua y cloacas

La iniciativa legislativa contemplaba la eximición del 100% del pago de los servicios de energía eléctrica, agua potable y cloacas para todas las sedes de la Casa de Altos Estudios en Ushuaia y Tolhuin, e incluía además al Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) en sus dependencias de Ushuaia.





Sin embargo, el Poder Ejecutivo resolvió vetar completamente el proyecto, decisión que quedó formalizada a través de un decreto publicado este martes 6 de enero en el Boletín Oficial, con la firma de la vicegobernadora Mónica Urquiza, en ejercicio del Ejecutivo, y de la ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo.





Falta de financiamiento y advertencias técnicas





En los considerandos del decreto, el Gobierno provincial fundamenta el veto en informes emitidos por las áreas técnicas y jurídicas de la Dirección Provincial de Energía (DPE) y de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS).





Según se detalla, ambos organismos advirtieron que la norma imponía obligaciones patrimoniales a entes autárquicos sin identificar una fuente de financiamiento, lo que afectaría su patrimonio propio y vulneraría el principio de especialidad que rige su funcionamiento.





El decreto señala además que el proyecto “no cuenta con respaldo presupuestario cierto ni con previsión expresa de los recursos necesarios”, lo que configuraría un mandato legal de cumplimiento imposible, en contradicción con los principios de legalidad del gasto público, razonabilidad y responsabilidad fiscal.





Otro de los argumentos centrales del veto es que una exención total y sin compensación financiera comprometería la sustentabilidad de los servicios públicos esenciales, como la energía eléctrica y el sistema de agua potable y saneamiento.





En ese sentido, el Ejecutivo advierte que la medida podría poner en riesgo la adecuada prestación de los servicios y terminar trasladando los costos al resto de los usuarios del sistema, agravando un escenario ya complejo para las empresas públicas provinciales.



