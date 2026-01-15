El Gobierno vetó el aumento de regalías y dejó a los municipios sin más recursos

El Poder Ejecutivo provincial vetó de manera total la ley aprobada por la Legislatura el 22 de diciembre que proponía aumentar del 20% al 28% la coparticipación municipal de las regalías hidrocarburíferas. La medida quedó formalizada a través del Decreto 042/26, firmado el lunes 12 y publicado en el Boletín Oficial.

Desde el Gobierno se justificó el veto en la supuesta “falta de estudios técnicos”, calificando la iniciativa como “desproporcionada e irracional”. Sin embargo, la decisión vuelve a dejar a los municipios fueguinos sin una mejora en sus ingresos, en un contexto de creciente demanda social, infraestructura deteriorada y servicios municipales colapsados.





El Ejecutivo argumentó que el incremento afectaría la planificación financiera provincial y pondría en riesgo servicios esenciales como salud, educación y seguridad. No obstante, evitó detallar por qué la Provincia continúa concentrando los recursos de las regalías, mientras los municipios afrontan los costos directos del crecimiento poblacional, el turismo y la expansión urbana.





La norma vetada había sido aprobada con el rechazo exclusivo del bloque oficialista y de Sumemos Tolhuin, lo que evidencia una fuerte disputa política por el manejo de los fondos hidrocarburíferos.





Otro punto cuestionado por el Gobierno fue el tratamiento “sobre tablas” del proyecto y su vinculación con el Acuerdo de Prórroga de concesiones a favor de Terra Ignis Energía S.A., ratificado por la Ley Provincial N° 1605. El Ejecutivo sostuvo que dicho acuerdo no modificó el esquema de regalías pactado con YPF S.A., pero no explicó por qué se desestima cualquier intento de redistribuir recursos hacia los municipios.





Desde el Ministerio de Economía se alertó que una mayor coparticipación comprometería el pago de la deuda externa contraída en 2017 y reestructurada recientemente. En los hechos, la Provincia priorizó garantizar compromisos financieros antes que fortalecer los presupuestos municipales.





La Agencia de Recaudación Fueguina también salió a respaldar el veto, señalando que el aumento propuesto implicaba una suba de más de 14,7 millones de dólares, frente a una pérdida hipotética para los municipios de apenas 1,3 millones. Para el organismo, la iniciativa resultaba “absurda e incongruente”.





Sin embargo, el debate de fondo sigue abierto: los municipios son los que afrontan el impacto directo del turismo, el crecimiento urbano, la demanda de servicios y el deterioro de la infraestructura, mientras la mayor parte de las regalías queda en manos del Ejecutivo provincial.





Con este veto, el Gobierno volvió a cerrar la puerta a una redistribución más equitativa de los recursos hidrocarburíferos, reforzando un esquema centralista que deja a las ciudades con menos herramientas para atender las necesidades de la población.