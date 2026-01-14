El costo de los rescates en la montaña lo terminan pagando los fueguinos

Un informe reciente reveló que entre 2023 y 2025, con intervenciones que continúan registrándose en el inicio de 2026, el Estado fueguino —tanto a nivel municipal como provincial— destinó más de 600.000 dólares a tareas de búsqueda y rescate en zonas de montaña.

En un contexto de creciente afluencia de personas a los senderos, senderistas habituales plantean que, del mismo modo que se informa el nivel de dificultad de cada recorrido, también debería indicarse el costo estimado de un rescate, como una forma de dimensionar el esfuerzo operativo y el impacto que estas intervenciones tienen sobre el erario público.





El senderismo en Tierra del Fuego mantiene un crecimiento sostenido en los últimos años. Recorridos que antes eran transitados casi exclusivamente por personas con experiencia hoy reciben a un público más amplio, con distintos niveles de preparación física y conocimiento del terreno. Esta masificación se tradujo en un aumento constante de pedidos de auxilio, tanto en temporada estival como durante el invierno.





Los registros disponibles indican que durante la temporada 2023–2024 se asistió a 117 personas en zonas de montaña. En 2025, la cifra volvió a ubicarse por encima del centenar y, en las primeras semanas de 2026, ya se contabilizaron nuevas intervenciones. Si bien no todos los episodios implican el mismo despliegue, se estima un promedio de 80 rescates anuales que requieren movilización efectiva de recursos humanos y materiales.

Cuánto cuesta un rescate





Cada operativo tiene un costo concreto. Informes técnicos utilizados como referencia señalan que una intervención estándar insume alrededor de 8.650 dólares, contemplando la participación de rescatistas, uso de vehículos, combustible, sistemas de comunicación y desgaste del equipamiento. Para el cálculo global se adopta un promedio conservador de 8.500 dólares por salida.





Con esos valores, el gasto acumulado entre 2023 y 2025, sumado a las intervenciones realizadas en lo que va de 2026, supera ampliamente los 600.000 dólares. Esta cifra no incluye la atención médica posterior ni otros costos indirectos derivados de cada emergencia.



