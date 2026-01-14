El costo de los rescates en la montaña lo terminan pagando los fueguinos

Los rescates en la montaña de Tierra del Fuego costaron más de 600 mil dólares en tres años. La falta de seguros reaviva el debate.
Un informe reciente reveló que entre 2023 y 2025, con intervenciones que continúan registrándose en el inicio de 2026, el Estado fueguino —tanto a nivel municipal como provincial— destinó más de 600.000 dólares a tareas de búsqueda y rescate en zonas de montaña.
En un contexto de creciente afluencia de personas a los senderos, senderistas habituales plantean que, del mismo modo que se informa el nivel de dificultad de cada recorrido, también debería indicarse el costo estimado de un rescate, como una forma de dimensionar el esfuerzo operativo y el impacto que estas intervenciones tienen sobre el erario público.
El senderismo en Tierra del Fuego mantiene un crecimiento sostenido en los últimos años. Recorridos que antes eran transitados casi exclusivamente por personas con experiencia hoy reciben a un público más amplio, con distintos niveles de preparación física y conocimiento del terreno. Esta masificación se tradujo en un aumento constante de pedidos de auxilio, tanto en temporada estival como durante el invierno.
Los registros disponibles indican que durante la temporada 2023–2024 se asistió a 117 personas en zonas de montaña. En 2025, la cifra volvió a ubicarse por encima del centenar y, en las primeras semanas de 2026, ya se contabilizaron nuevas intervenciones. Si bien no todos los episodios implican el mismo despliegue, se estima un promedio de 80 rescates anuales que requieren movilización efectiva de recursos humanos y materiales.
Cuánto cuesta un rescate
Cada operativo tiene un costo concreto. Informes técnicos utilizados como referencia señalan que una intervención estándar insume alrededor de 8.650 dólares, contemplando la participación de rescatistas, uso de vehículos, combustible, sistemas de comunicación y desgaste del equipamiento. Para el cálculo global se adopta un promedio conservador de 8.500 dólares por salida.
Con esos valores, el gasto acumulado entre 2023 y 2025, sumado a las intervenciones realizadas en lo que va de 2026, supera ampliamente los 600.000 dólares. Esta cifra no incluye la atención médica posterior ni otros costos indirectos derivados de cada emergencia.
Zonas de mayor complejidad
La complejidad de los rescates varía según el sector y las condiciones climáticas. En áreas como Estancia Túnel, la asistencia suele resolverse con equipos terrestres y un despliegue logístico acotado.
En cambio, emergencias en zonas como el Glaciar Ojo del Albino, lagunas de altura o sectores expuestos durante el invierno demandan más personal, mayor cantidad de horas de trabajo y, en algunos casos, apoyo aéreo mediante helicóptero, lo que eleva significativamente el costo final de cada operativo.
Sin seguros, paga el Estado
Un aspecto central es la falta de cobertura: en la mayoría de los casos, las personas asistidas no cuentan con seguros de accidentes personales ni con coberturas específicas para actividades de riesgo. Esto implica que el costo del operativo es absorbido por el Estado, es decir, por el conjunto de los fueguinos.
Si además no poseen obra social, la atención posterior se realiza en el sistema público de salud, sumando presión sobre hospitales y recursos sanitarios.
Un debate que vuelve a instalarse
Mientras los operativos continúan activándose ante cada emergencia, los datos muestran que la asistencia en la montaña fueguina tiene un costo elevado y sostenido en el tiempo, financiado con fondos públicos.
En este escenario, el crecimiento del turismo y de las actividades al aire libre vuelve a poner en discusión la necesidad de mayor información, planificación, control y conciencia, para reducir riesgos y evitar que el impacto económico de estas intervenciones recaiga, una vez más, sobre toda la comunidad.
¿Que opinan, habría que cobrarle el rescate tanto a residentes como a extranjeros? Los leemos en comentarios.
Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.
COMENTARIOS