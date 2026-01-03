Dos efectivos policiales salvaron la vida de un joven en Playa Larga

El hecho fue advertido luego de que una amiga del joven, quien trabaja en el sistema de estacionamiento medido de la calle San Martín, radicara una denuncia policial tras tomar conocimiento de un video difundido en redes sociales, en el cual el hombre se despedía y manifestaba sus intenciones de atentar contra su propia vida.

Con esa información, personal policial se dirigió de inmediato al lugar señalado. Al arribar, los uniformados Sargento Gustavo Díaz y Cabo Dante Caro lograron ubicar al hombre, identificado como Sergio Paul Arrieta, quien se encontraba colgado de un árbol con una soga.





Sin perder tiempo, ambos efectivos actuaron con rapidez y lograron descolgarlo, constatando que aún presentaba signos vitales. De manera inmediata se solicitó asistencia médica de urgencia.





Minutos después, un móvil sanitario arribó al lugar y, mediante un cordón sanitario, el hombre fue trasladado al Hospital Regional Ushuaia, donde quedó internado para una mejor evaluación y atención médica integral.





El accionar de los efectivos policiales fue clave para salvarle la vida, destacándose la importancia de la rápida intervención ante este tipo de situaciones críticas.





Este hecho vuelve a poner en relieve la necesidad de atención, contención y acompañamiento en salud mental, así como el rol fundamental de la comunidad y de las fuerzas de seguridad para actuar a tiempo frente a señales de alerta.





📞 Si vos o alguien cercano atraviesa una situación similar, recordá que existen líneas de ayuda y servicios de emergencia disponibles. Pedir ayuda puede salvar una vida.