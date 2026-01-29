Dos allanamientos por hechos distintos en Ushuaia: recuperan elementos robados a un comercio y a un turista

0 0 29 enero 2026 2026-01-29T23:44:00-03:00 Editar esta nota

Dos allanamientos en Ushuaia permitieron recuperar elementos robados a un comercio gastronómico y equipos fotográficos sustraídos a un turista.

En el marco de dos investigaciones independientes, la Policía Provincial realizó allanamientos positivos en Ushuaia que permitieron recuperar elementos robados en un local gastronómico y equipos fotográficos sustraídos a un turista extranjero.

En el marco de dos investigaciones independientes, la Policía Provincial realizó allanamientos positivos en Ushuaia que permitieron recuperar elementos robados en un local gastronómico y equipos fotográficos sustraídos a un turista extranjero.

Personal de la Policía Provincial de Tierra del Fuego llevó adelante dos allanamientos por causas diferentes en la ciudad de Ushuaia, ambos con resultados positivos, en el marco de investigaciones por hechos delictivos ocurridos en los últimos días. 

Robo en un comercio gastronómico

El primer procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Segunda, tras la denuncia presentada por una comerciante local por el robo de diversos elementos gastronómicos en un local ubicado sobre la calle Magallanes.

A partir de las actuaciones judiciales iniciadas, intervino el Juzgado de Instrucción N.º 2 del Distrito Judicial Sur, que libró órdenes de allanamiento para dos domicilios: uno ubicado en Bahía de los Abrigos al 3000 y otro en un departamento de la tira 25 de las 300 Viviendas.

Durante el operativo, realizado el 29 de enero de 2026, el personal policial logró recuperar los elementos denunciados como sustraídos, además de secuestrar otros objetos de interés para la causa.
El presunto autor del hecho fue identificado como Matías Agustín Domínguez, quien fue notificado de sus derechos y garantías, quedando a disposición de la Justicia.

Hurto a un turista extranjero

En una causa distinta, efectivos de la Comisaría Primera realizaron un allanamiento positivo en el marco de una investigación por el hurto de equipos fotográficos pertenecientes a un turista extranjero, ocurrido en un alojamiento temporario de la calle Deloqui.

La investigación fue coordinada con el Juzgado de Instrucción N.º 3, que dispuso allanamientos en dos domicilios ubicados sobre la calle Guanacos, donde se procedió al secuestro de diversos elementos vinculados al hecho denunciado.

En el lugar fue identificado Matías Emanuel Maldonado Muñoz, de 24 años, quien también fue notificado de sus derechos y garantías, quedando a disposición del tribunal interviniente.

Investigaciones en curso

Desde la Policía se informó que ambas causas continúan en etapa investigativa, con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y determinar si existen otras personas involucradas.

Los procedimientos reflejan el avance de las tareas investigativas y judiciales ante delitos que afectan tanto a comerciantes locales como a turistas, un aspecto sensible para la seguridad y la imagen de la ciudad.

Compartí la información y mantenete informado sobre los hechos policiales en Ushuaia.

Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,274,Espectaculos,92,Interes,2455,Interes General,3314,Internacionales,168,Locales,4222,Noticias Nacionales,1445,Policiale,7,Policiales,11542,Sociedad,5169,Tecno,82,Tendencias,173,Titulares,15105,Ultimas Noticias,13494,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Dos allanamientos por hechos distintos en Ushuaia: recuperan elementos robados a un comercio y a un turista
Dos allanamientos por hechos distintos en Ushuaia: recuperan elementos robados a un comercio y a un turista
Dos allanamientos en Ushuaia permitieron recuperar elementos robados a un comercio gastronómico y equipos fotográficos sustraídos a un turista.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHsk5D34idliXOV1BZSE9k2DsDFD3dOyf2dpJxbc3748BRwxqrn3L-Wjz_M8jkgLMo7O2oN8HUwTXQRL0Ml5v784aSJyL2n9tGNgKVAfOfGHi8CsCCSWqAkx775GX64niHgR3tauIjgim7FteFvQO5IUJe5QoM4ZuFiA5vGy6hMIwM8fASWjR7/w640-h384/allanamiento%20por%20robo%20a%20comercio%20y%20a%20turista%20en%20ushuaia.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHsk5D34idliXOV1BZSE9k2DsDFD3dOyf2dpJxbc3748BRwxqrn3L-Wjz_M8jkgLMo7O2oN8HUwTXQRL0Ml5v784aSJyL2n9tGNgKVAfOfGHi8CsCCSWqAkx775GX64niHgR3tauIjgim7FteFvQO5IUJe5QoM4ZuFiA5vGy6hMIwM8fASWjR7/s72-w640-c-h384/allanamiento%20por%20robo%20a%20comercio%20y%20a%20turista%20en%20ushuaia.webp
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/dos-allanamientos-por-hechos-distintos.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/dos-allanamientos-por-hechos-distintos.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos