Dos allanamientos por hechos distintos en Ushuaia: recuperan elementos robados a un comercio y a un turista

Robo en un comercio gastronómico





El primer procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Segunda, tras la denuncia presentada por una comerciante local por el robo de diversos elementos gastronómicos en un local ubicado sobre la calle Magallanes.





A partir de las actuaciones judiciales iniciadas, intervino el Juzgado de Instrucción N.º 2 del Distrito Judicial Sur, que libró órdenes de allanamiento para dos domicilios: uno ubicado en Bahía de los Abrigos al 3000 y otro en un departamento de la tira 25 de las 300 Viviendas.





Durante el operativo, realizado el 29 de enero de 2026, el personal policial logró recuperar los elementos denunciados como sustraídos, además de secuestrar otros objetos de interés para la causa.

El presunto autor del hecho fue identificado como Matías Agustín Domínguez, quien fue notificado de sus derechos y garantías, quedando a disposición de la Justicia.