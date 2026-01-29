Dos allanamientos por hechos distintos en Ushuaia: recuperan elementos robados a un comercio y a un turista

Dos allanamientos en Ushuaia permitieron recuperar elementos robados a un comercio gastronómico y equipos fotográficos sustraídos a un turista.
En el marco de dos investigaciones independientes, la Policía Provincial realizó allanamientos positivos en Ushuaia que permitieron recuperar elementos robados en un local gastronómico y equipos fotográficos sustraídos a un turista extranjero.
Personal de la Policía Provincial de Tierra del Fuego llevó adelante dos allanamientos por causas diferentes en la ciudad de Ushuaia, ambos con resultados positivos, en el marco de investigaciones por hechos delictivos ocurridos en los últimos días.
Robo en un comercio gastronómico
El primer procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Segunda, tras la denuncia presentada por una comerciante local por el robo de diversos elementos gastronómicos en un local ubicado sobre la calle Magallanes.
A partir de las actuaciones judiciales iniciadas, intervino el Juzgado de Instrucción N.º 2 del Distrito Judicial Sur, que libró órdenes de allanamiento para dos domicilios: uno ubicado en Bahía de los Abrigos al 3000 y otro en un departamento de la tira 25 de las 300 Viviendas.
Durante el operativo, realizado el 29 de enero de 2026, el personal policial logró recuperar los elementos denunciados como sustraídos, además de secuestrar otros objetos de interés para la causa.
El presunto autor del hecho fue identificado como Matías Agustín Domínguez, quien fue notificado de sus derechos y garantías, quedando a disposición de la Justicia.
Hurto a un turista extranjero
En una causa distinta, efectivos de la Comisaría Primera realizaron un allanamiento positivo en el marco de una investigación por el hurto de equipos fotográficos pertenecientes a un turista extranjero, ocurrido en un alojamiento temporario de la calle Deloqui.
La investigación fue coordinada con el Juzgado de Instrucción N.º 3, que dispuso allanamientos en dos domicilios ubicados sobre la calle Guanacos, donde se procedió al secuestro de diversos elementos vinculados al hecho denunciado.
En el lugar fue identificado Matías Emanuel Maldonado Muñoz, de 24 años, quien también fue notificado de sus derechos y garantías, quedando a disposición del tribunal interviniente.
Investigaciones en curso
Desde la Policía se informó que ambas causas continúan en etapa investigativa, con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y determinar si existen otras personas involucradas.
Los procedimientos reflejan el avance de las tareas investigativas y judiciales ante delitos que afectan tanto a comerciantes locales como a turistas, un aspecto sensible para la seguridad y la imagen de la ciudad.
