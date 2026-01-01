Detuvieron a un joven cuando intentaba robar herramientas de una obra en Ushuaia

Personal de la Comisaría Segunda de Ushuaia detuvo este martes a un joven de 19 años, acusado de intentar robar herramientas de una obra en construcción ubicada sobre la calle Jainen.

La intervención policial se produjo tras una alerta que advertía sobre el ingreso indebido de una persona al predio. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el cerco perimetral y el portón de acceso presentaban signos evidentes de forzamiento, lo que confirmó la situación irregular.





En el exterior de la obra, los uniformados identificaron a Guillermo Andrés Fuentes, quien se encontraba en posesión de diversos elementos de construcción, presuntamente sustraídos del interior del lugar minutos antes.





Ante esta situación, el joven fue aprehendido en flagrancia, conforme a lo establecido por la Ley Provincial N.º 792, y trasladado a la dependencia policial correspondiente.





El hecho quedó a disposición de la Fiscalía de Turno, que interviene en la causa y deberá definir los pasos procesales a seguir en el marco de la investigación.





El episodio vuelve a poner en foco los hechos delictivos contra obras en construcción, una modalidad que genera preocupación entre vecinos y trabajadores del sector en distintos puntos de la ciudad.