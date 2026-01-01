Detuvieron a un joven cuando intentaba robar herramientas de una obra en Ushuaia

0 0 01 enero 2026 2026-01-01T15:07:00-03:00 Editar esta nota

Detuvieron a un joven de 19 años cuando intentaba robar herramientas de una obra en construcción sobre calle Jainen, en Ushuaia.

El sospechoso fue sorprendido cuando salía del predio con elementos de construcción. La Policía constató daños en el cerco y el portón de acceso.
Personal de la Comisaría Segunda de Ushuaia detuvo este martes a un joven de 19 años, acusado de intentar robar herramientas de una obra en construcción ubicada sobre la calle Jainen.

La intervención policial se produjo tras una alerta que advertía sobre el ingreso indebido de una persona al predio. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el cerco perimetral y el portón de acceso presentaban signos evidentes de forzamiento, lo que confirmó la situación irregular.

En el exterior de la obra, los uniformados identificaron a Guillermo Andrés Fuentes, quien se encontraba en posesión de diversos elementos de construcción, presuntamente sustraídos del interior del lugar minutos antes.

Ante esta situación, el joven fue aprehendido en flagrancia, conforme a lo establecido por la Ley Provincial N.º 792, y trasladado a la dependencia policial correspondiente.

El hecho quedó a disposición de la Fiscalía de Turno, que interviene en la causa y deberá definir los pasos procesales a seguir en el marco de la investigación.

El episodio vuelve a poner en foco los hechos delictivos contra obras en construcción, una modalidad que genera preocupación entre vecinos y trabajadores del sector en distintos puntos de la ciudad.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,273,Espectaculos,92,Interes,2436,Interes General,3286,Internacionales,161,Locales,4099,Noticias Nacionales,1437,Policiale,7,Policiales,11513,Sociedad,5132,Tecno,81,Tendencias,168,Titulares,14963,Ultimas Noticias,13352,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Detuvieron a un joven cuando intentaba robar herramientas de una obra en Ushuaia
Detuvieron a un joven cuando intentaba robar herramientas de una obra en Ushuaia
Detuvieron a un joven de 19 años cuando intentaba robar herramientas de una obra en construcción sobre calle Jainen, en Ushuaia.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0BHAS5u3tvcLpIwjwX5obCA6nALz6N2JuQONVf7CQyoia7q4vG59yl3RR4HtKuTZ1Q2oRazZJUGcqCrCBoy7cpmlkZZDuJ_prCBM4VimC3FGQtRHIcc8VNSeQK_lsDTcOHre2golXoR0jKxkr8wBy_U1veaw6oj31S49fNlGMrPkpSAXQ8zDr/w640-h384/detenido%20por%20robo%20en%20obra%20en%20construccion.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0BHAS5u3tvcLpIwjwX5obCA6nALz6N2JuQONVf7CQyoia7q4vG59yl3RR4HtKuTZ1Q2oRazZJUGcqCrCBoy7cpmlkZZDuJ_prCBM4VimC3FGQtRHIcc8VNSeQK_lsDTcOHre2golXoR0jKxkr8wBy_U1veaw6oj31S49fNlGMrPkpSAXQ8zDr/s72-w640-c-h384/detenido%20por%20robo%20en%20obra%20en%20construccion.webp
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/detuvieron-un-joven-cuando-intentaba.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/detuvieron-un-joven-cuando-intentaba.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos