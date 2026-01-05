Detuvieron a tres hombres tras un robo a un comercio céntrico

Tres hombres fueron detenidos tras robar mercadería de un comercio en calle Fagnano. El dueño los siguió y alertó a la Policía.

El hecho ocurrió durante la madrugada en un local ubicado sobre calle Fagnano. Los sospechosos fueron seguidos por el propietario del comercio y luego interceptados por la Policía.
Durante la madrugada de este domingo 4 de enero, personal policial de Río Grande intervino ante un robo ocurrido en un comercio ubicado sobre la calle Fagnano al 500, donde tres hombres sustrajeron mercadería y se dieron a la fuga.

Según se informó oficialmente, el propietario del local advirtió el ilícito y decidió seguir a los presuntos autores mientras daba aviso a la Policía, lo que permitió activar rápidamente un operativo de búsqueda en la zona.

Minutos más tarde, los sospechosos fueron interceptados por efectivos policiales en la intersección de calle Espora al 800. En ese lugar se procedió a la aprehensión de Oscar Laudino Aguirre, de 29 años; Luis Felipe Carrazán, de 36; y César Leandro Pachado, de 25 años.

Tras las actuaciones iniciales, tomó intervención el fiscal de turno, quien dispuso la detención formal de los tres involucrados, quedando todos ellos a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación del hecho.

  Anónimoenero 05, 2026

    No son ningunos nenes!!! al paredón.....

  Anónimoenero 05, 2026

    Tremendos los liberpelucas. Igual quiero llevar tranquilidad a los pelucas porque estaré de vacaciones unos días y se que se aterrorizan cuando me ven y se hacen encima, igual los estaré vigilando en sus diversas actividades narcos, coimas y estafas así que portense bien no sea que Trump de en visto bueno y tenga que salir a buscarlos.

  Anónimoenero 05, 2026

    Che y vos que te fumaste tan temprano? Que mal estás

