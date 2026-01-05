Detuvieron a tres hombres tras un robo a un comercio céntrico

Durante la madrugada de este domingo 4 de enero, personal policial de Río Grande intervino ante un robo ocurrido en un comercio ubicado sobre la calle Fagnano al 500, donde tres hombres sustrajeron mercadería y se dieron a la fuga.

Según se informó oficialmente, el propietario del local advirtió el ilícito y decidió seguir a los presuntos autores mientras daba aviso a la Policía, lo que permitió activar rápidamente un operativo de búsqueda en la zona.





Minutos más tarde, los sospechosos fueron interceptados por efectivos policiales en la intersección de calle Espora al 800. En ese lugar se procedió a la aprehensión de Oscar Laudino Aguirre, de 29 años; Luis Felipe Carrazán, de 36; y César Leandro Pachado, de 25 años.





Tras las actuaciones iniciales, tomó intervención el fiscal de turno, quien dispuso la detención formal de los tres involucrados, quedando todos ellos a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación del hecho.