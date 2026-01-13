Detienen, reducen e internan a paciente psiquiátrico con antecedentes por incendios

Se trata del autor de un principio de incendio en el Hospital Regional Ushuaia en 2024 y de otro siniestro en un edificio de departamentos en 2025. El sujeto fue intervenido tras una disputa familiar en el barrio 245 Viviendas.

Con antecedentes por provocar incendios que pusieron en riesgo la vida de terceros, el paciente psiquiátrico identificado por sus iniciales M.B. fue nuevamente intervenido por la Policía e internado en el sector de Salud Mental del Hospital Regional Ushuaia (HRU), luego de protagonizar un episodio de violencia familiar.





El hecho ocurrió el domingo último en el barrio 245 Viviendas, donde vecinos alertaron a la Comisaría Primera por una disputa entre el hombre y su madre dentro de una vivienda. La intervención policial generó preocupación en la zona debido al despliegue de efectivos en el lugar.





Según informaron fuentes oficiales, los uniformados lograron persuadir inicialmente a M.B. para que se retirara del interior del domicilio de manera pacífica. El sujeto accedió a sentarse en la vereda y a tranquilizarse mientras se aguardaba la llegada de una ambulancia para su traslado al hospital.





Sin embargo, durante la espera, intentó alejarse del lugar, por lo que fue reducido por el personal policial para evitar su fuga. Minutos después arribó una ambulancia del sistema de emergencias, que lo trasladó al sector de Salud Mental del HRU, donde quedó internado para su evaluación y tratamiento.

Antecedentes por incendios





M.B. posee causas penales abiertas y un extenso historial de internaciones psiquiátricas. Entre sus antecedentes más graves se encuentran dos hechos ígneos que generaron alarma pública:





1 de junio de 2024: Mientras se encontraba internado en el área de Salud Mental del Hospital Regional Ushuaia, provocó un principio de incendio al prender fuego una pila de ropa dentro de un mueble del baño del sector, utilizando su propio encendedor. El foco ígneo fue sofocado por el personal del hospital con extintores, evitando consecuencias mayores.





2 de mayo de 2025: Tras una fuerte discusión familiar, fue acusado de iniciar un incendio en las escaleras de la Tira 3B del complejo habitacional 640 Viviendas. El humo y las llamas obligaron a evacuar a los residentes, debiendo intervenir dos dotaciones de bomberos y personal policial.

Situación actual





Por el momento, M.B. permanecerá internado bajo seguimiento médico en el área de Salud Mental del Hospital Regional Ushuaia, mientras las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, que evaluará su situación legal y las medidas a adoptar.