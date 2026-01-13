Detienen, reducen e internan a paciente psiquiátrico con antecedentes por incendios

6 0 13 enero 2026 2026-01-13T00:13:00-03:00 Editar esta nota

Paciente psiquiátrico con antecedentes por incendios fue reducido por la Policía e internado en el HRU tras un episodio de violencia familiar.

Se trata del autor de un principio de incendio en el Hospital Regional Ushuaia en 2024 y de otro siniestro en un edificio de departamentos en 2025. El sujeto fue intervenido tras una disputa familiar en el barrio 245 Viviendas.
Se trata del autor de un principio de incendio en el Hospital Regional Ushuaia en 2024 y de otro siniestro en un edificio de departamentos en 2025. El sujeto fue intervenido tras una disputa familiar en el barrio 245 Viviendas.

Con antecedentes por provocar incendios que pusieron en riesgo la vida de terceros, el paciente psiquiátrico identificado por sus iniciales M.B. fue nuevamente intervenido por la Policía e internado en el sector de Salud Mental del Hospital Regional Ushuaia (HRU), luego de protagonizar un episodio de violencia familiar.

El hecho ocurrió el domingo último en el barrio 245 Viviendas, donde vecinos alertaron a la Comisaría Primera por una disputa entre el hombre y su madre dentro de una vivienda. La intervención policial generó preocupación en la zona debido al despliegue de efectivos en el lugar.

Según informaron fuentes oficiales, los uniformados lograron persuadir inicialmente a M.B. para que se retirara del interior del domicilio de manera pacífica. El sujeto accedió a sentarse en la vereda y a tranquilizarse mientras se aguardaba la llegada de una ambulancia para su traslado al hospital.

Sin embargo, durante la espera, intentó alejarse del lugar, por lo que fue reducido por el personal policial para evitar su fuga. Minutos después arribó una ambulancia del sistema de emergencias, que lo trasladó al sector de Salud Mental del HRU, donde quedó internado para su evaluación y tratamiento.
Antecedentes por incendios

M.B. posee causas penales abiertas y un extenso historial de internaciones psiquiátricas. Entre sus antecedentes más graves se encuentran dos hechos ígneos que generaron alarma pública:

1 de junio de 2024: Mientras se encontraba internado en el área de Salud Mental del Hospital Regional Ushuaia, provocó un principio de incendio al prender fuego una pila de ropa dentro de un mueble del baño del sector, utilizando su propio encendedor. El foco ígneo fue sofocado por el personal del hospital con extintores, evitando consecuencias mayores.

2 de mayo de 2025: Tras una fuerte discusión familiar, fue acusado de iniciar un incendio en las escaleras de la Tira 3B del complejo habitacional 640 Viviendas. El humo y las llamas obligaron a evacuar a los residentes, debiendo intervenir dos dotaciones de bomberos y personal policial.
Situación actual

Por el momento, M.B. permanecerá internado bajo seguimiento médico en el área de Salud Mental del Hospital Regional Ushuaia, mientras las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, que evaluará su situación legal y las medidas a adoptar.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 6
  1. Anónimoenero 13, 2026

    LA FAFAFA FUEGUINA, POLACO SOS VOS???

    ResponderBorrar
  2. Anónimoenero 13, 2026

    Y mañana lo dan de alta cómo hacen con todos en INSALUD MENTAL

    ResponderBorrar
  3. Anónimoenero 13, 2026

    Tranquilosssss liberpelucas, llevar tranquilidad a los libertontis que este no es el peluca que ese todavía no fue atrapado. Todavía.

    ResponderBorrar
  4. Anónimoenero 13, 2026

    Lo llevaron de nuevo al hospital haber si ahora si puede generar un incendio y quemar todo

    ResponderBorrar
  5. Anónimoenero 13, 2026

    EUTANACIA.

    ResponderBorrar
  6. Anónimoenero 13, 2026

    Ese tipo es noticia a cada rato, que hacen los jueces que no toman una determinación. Que esperan que mate a alguien, o prenda fuego Ushuaia?. Por favor Jueces..justifiquen lo que ganan.

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,274,Espectaculos,92,Interes,2445,Interes General,3298,Internacionales,165,Locales,4149,Noticias Nacionales,1441,Policiale,7,Policiales,11521,Sociedad,5150,Tecno,81,Tendencias,170,Titulares,15020,Ultimas Noticias,13409,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Detienen, reducen e internan a paciente psiquiátrico con antecedentes por incendios
Detienen, reducen e internan a paciente psiquiátrico con antecedentes por incendios
Paciente psiquiátrico con antecedentes por incendios fue reducido por la Policía e internado en el HRU tras un episodio de violencia familiar.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikjQmpH4401v2Ggy0biDUv7Tfr4ZgJqlVo2xXVR-d5_w1IEEUPvIXwUeFMqHQG5PWfkDyHnQDESqXxxoTcnPXHr3CQDa_jgVTNGgJBmeeIYPmRgCAl6a8G7hyFitM25lh-0tskPjGMxSbcYTkDb37oYl7pJgu2WyNRKknq3BTHxRqXoJ0OKUMW/w640-h384/detienen%20a%20personas%20com%20problemas%20psiquiatricos.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikjQmpH4401v2Ggy0biDUv7Tfr4ZgJqlVo2xXVR-d5_w1IEEUPvIXwUeFMqHQG5PWfkDyHnQDESqXxxoTcnPXHr3CQDa_jgVTNGgJBmeeIYPmRgCAl6a8G7hyFitM25lh-0tskPjGMxSbcYTkDb37oYl7pJgu2WyNRKknq3BTHxRqXoJ0OKUMW/s72-w640-c-h384/detienen%20a%20personas%20com%20problemas%20psiquiatricos.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/detienen-reducen-e-internan-paciente.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/detienen-reducen-e-internan-paciente.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos