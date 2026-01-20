Despiste vehicular en el ingreso al barrio Dos Banderas de Ushuaia

0 0 20 enero 2026 2026-01-20T12:39:00-03:00 Editar esta nota

Despiste vehicular en el ingreso al barrio Dos Banderas de Ushuaia. Una camioneta queda sobre la calzada. No hay heridos

Una camioneta Fiat Strada protagoniza un despiste este martes en el acceso al barrio Dos Banderas. El conductor no sufre lesiones y la Policía realiza tareas preventivas.
Personal policial de la Comisaría Quinta de Ushuaia interviene este martes 20 de enero ante un despiste vehicular ocurrido en el ingreso al barrio Dos Banderas.

El siniestro es protagonizado por una camioneta Fiat Strada, conducida por Germán Cañizares, de 46 años, quien no presenta lesiones como consecuencia del hecho. Según la información oficial, el conductor cuenta con toda la documentación reglamentaria en condiciones al momento del control policial.

Tras el despiste, el vehículo queda parcialmente sobre la calzada, lo que motiva la implementación inmediata de medidas preventivas de señalización por parte del personal policial, con el objetivo de resguardar la seguridad vial y evitar nuevos incidentes en la zona.

Las actuaciones continúan hasta la llegada del servicio de grúa, encargado de retirar la unidad siniestrada y normalizar la circulación en el sector.

Desde la fuerza de seguridad indican que se labran las actuaciones de rigor, sin que se registren personas heridas ni mayores complicaciones derivadas del episodio.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,274,Espectaculos,92,Interes,2448,Interes General,3304,Internacionales,165,Locales,4178,Noticias Nacionales,1443,Policiale,7,Policiales,11532,Sociedad,5158,Tecno,82,Tendencias,171,Titulares,15055,Ultimas Noticias,13444,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Despiste vehicular en el ingreso al barrio Dos Banderas de Ushuaia
Despiste vehicular en el ingreso al barrio Dos Banderas de Ushuaia
Despiste vehicular en el ingreso al barrio Dos Banderas de Ushuaia. Una camioneta queda sobre la calzada. No hay heridos
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikHpEOSYCklwTkTAH0XepDLeU_6lrbaarBUtC0AzciE5GCbhS6Y0IeAHSsECC4fZubuI-zT27mgoBzpXhOpGejPl-ovzT694sPDib4nGoB-fwA2247SVThmHq_Vzj7JYBSJn9q5xdWcqKrqHFwovdIdRq7z14zQwwUefpsd3vYBtxpeCfJUkUM/w640-h384/desbarranco%20auto%20en%20dos%20banderas.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikHpEOSYCklwTkTAH0XepDLeU_6lrbaarBUtC0AzciE5GCbhS6Y0IeAHSsECC4fZubuI-zT27mgoBzpXhOpGejPl-ovzT694sPDib4nGoB-fwA2247SVThmHq_Vzj7JYBSJn9q5xdWcqKrqHFwovdIdRq7z14zQwwUefpsd3vYBtxpeCfJUkUM/s72-w640-c-h384/desbarranco%20auto%20en%20dos%20banderas.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/despiste-vehicular-en-el-ingreso-al.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/despiste-vehicular-en-el-ingreso-al.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos