Despiste vehicular en el ingreso al barrio Dos Banderas de Ushuaia

Personal policial de la Comisaría Quinta de Ushuaia interviene este martes 20 de enero ante un despiste vehicular ocurrido en el ingreso al barrio Dos Banderas.

El siniestro es protagonizado por una camioneta Fiat Strada, conducida por Germán Cañizares, de 46 años, quien no presenta lesiones como consecuencia del hecho. Según la información oficial, el conductor cuenta con toda la documentación reglamentaria en condiciones al momento del control policial.





Tras el despiste, el vehículo queda parcialmente sobre la calzada, lo que motiva la implementación inmediata de medidas preventivas de señalización por parte del personal policial, con el objetivo de resguardar la seguridad vial y evitar nuevos incidentes en la zona.





Las actuaciones continúan hasta la llegada del servicio de grúa, encargado de retirar la unidad siniestrada y normalizar la circulación en el sector.





Desde la fuerza de seguridad indican que se labran las actuaciones de rigor, sin que se registren personas heridas ni mayores complicaciones derivadas del episodio.