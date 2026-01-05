De rechazar Uber a celebrarlo: los taxis avalan la regulación que antes combatían y exponen la tolerancia municipal

Ushuaia reguló Uber. Taxis celebran la norma que antes rechazaban y admiten uso clandestino, mientras el Municipio sancionó solo a particulares.

Tras años de oponerse a Uber y denunciar su funcionamiento, el sector de taxis celebra ahora la ordenanza que legaliza las apps de transporte. Su titular, Fabián Lara, reconoció que muchos taxistas ya las usaban de manera clandestina, mientras el Municipio miraba para otro lado y solo sancionaba a particulares.
La reciente aprobación de la ordenanza que regula Uber y otras aplicaciones de transporte en Ushuaia dejó al descubierto una fuerte contradicción política y sectorial. Quienes durante años rechazaron públicamente estas plataformas, hoy celebran su legalización, admitiendo incluso que ya las utilizaban de manera clandestina, con la anuencia tácita del Estado municipal.

El presidente de la Asociación de Taxis, Fabián Lara, definió la normativa como el “fin de la clandestinidad”, una frase que, lejos de cerrar el debate, abrió nuevos interrogantes. En sus declaraciones reconoció que antes de la regulación, taxistas utilizaban aplicaciones para trabajar de manera informal, una práctica conocida en el sector pero que no tuvo consecuencias administrativas.

Lo llamativo es que, mientras particulares eran multados y perseguidos por operar como Uber, taxistas denunciados por realizar exactamente la misma actividad no recibieron sanciones. Esa disparidad expone una tolerancia selectiva por parte del Municipio, que eligió a quién controlar y a quién no.

Durante años, desde el sector del taxi se impulsaron protestas, comunicados y reclamos contra Uber, calificando a las aplicaciones como “ilegales” y “una amenaza para el trabajo formal”. Sin embargo, la sanción de la ordenanza dejó en evidencia que el verdadero problema no era la plataforma, sino quién podía usarla.

Ahora, con un marco legal aprobado el 2 de enero por el Concejo Deliberante, el discurso cambió. Lara destacó que la norma permite “salir de la clandestinidad” y trabajar con aplicaciones de forma legal, siempre que se cumplan los mismos requisitos exigidos a taxis y remises: RTO, seguros, documentación al día y antecedentes penales, bajo el Registro Municipal de Conductores y Conductoras (REMUCO).

La ordenanza, lejos de ser una innovación, terminó legalizando una realidad preexistente que el Municipio permitió durante años sin controles efectivos. En ese período, la falta de regulación generó un escenario desigual, donde particulares eran perseguidos y multados, mientras que ciertos sectores tradicionales operaban sin consecuencias.

La aprobación de la norma también deja en evidencia la demora política del Ejecutivo municipal para abordar un fenómeno que ya estaba instalado en la ciudad. Recién cuando el uso de aplicaciones se volvió imposible de ocultar, se avanzó en una regulación que hoy es celebrada por quienes antes la resistían.

Así, el “fin de la clandestinidad” no solo marca un cambio normativo, sino también expone las contradicciones de un sistema que durante años funcionó con doble vara, avalado por la pasividad del Estado y la conveniencia sectorial.

  1. Anónimoenero 05, 2026

    Terribles caraduras los de la asociación de Taxis, pero bueno que se puede pedir a un Burro

    1. Anónimoenero 05, 2026

      ESTA APROBACION NO ES GRATIS !!!! EN EL DESGLOSE DE LA TARIFA DE UBER, FIGURAN CONCEPTOS DE CARGOS POR PAGOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES. MAS CLARO ECHALE AGUA.!!!

    2. Anónimoenero 05, 2026

      fue todo chamuyo...conductores de uber deberan registrase en remuco y decian que no iba haber ningun tipo de registro, solo cumplir con papeles del auto y normativa vial. Todos entongados con taxistas

    3. Anónimoenero 05, 2026

      Son impresentables los tacheros, son de los tipos que escupen para arriba.

  2. Anónimoenero 05, 2026

    Opinion malintencionada. Hay que ser objetivo. Asi cómo se combate a los manteros hay que combatir todo lo ilegal. Hay un hilo de tiempo que mezclan. Por eso la confusion al opinar.

    1. Anónimoenero 05, 2026

      El Uber no es ilegal, funciona en todo el mundo asi, los dueños de los autos cumplen todos los requisitos de la empresa, y pagan el impuesto automotor, ese invento de reparacion vial, tienen seguros y demas, no podes comparar manteros, uber te factura, y demas, si alguien quiso hacerlo ilegal es la mente corta que que atrasa.

    2. Anónimoenero 05, 2026

      Asi como se combaten a los comercios ilegales, los choripanes, las ferias etc etc. Si se van a poner rigidos, que lo hagan con todos. La mafia de los taxistas es mas que evidente cuando ellos empezaron a usar la plataforma uber tambien. Decidite, sos legal con taxi o ilegal con uber. Las dos NO !!!!!

  3. Anónimoenero 05, 2026

    Los taxistas que no se quejen, ellos mismos llegaron a ser vistos como son por su pésimo servicio, se creen los dueños de la calle y cobran lo que quieren. Y muchos de ellos tienen otros negocios en negro como alojamientos turísticos sin habilitar a pero de eso no dicen nada, sin unos cara dura!

  4. Anónimoenero 05, 2026

    Muy bien, perfecto gracias a los Concejales y al intendente. Una medida importante.

  5. Anónimoenero 05, 2026

    LOS MISMOS TAXISTAS Y REMISEROS TBJAN DE UBER.ESTAN YA REGISTRADOS EN EL REGISTRO DEL CLAN VUOTO

  6. Anónimoenero 05, 2026

    Uber se va aburrir de ganarle juicio a vuoto

  7. Anónimoenero 05, 2026

    ....todo circo.....

