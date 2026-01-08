Crónica de Una Muerte Anunciada: OSEF mata con la burocracia y el Gobierno de Melella con los parches

Murió un paciente oncológico tras meses de espera por una medicación que OSEF no entregó. La crisis sanitaria expone la desidia del Gobierno fueguino.
Falleció Oscar Mauricio Ulloa. Murió como mueren hoy muchos fueguinos: esperando. Esperando una medicación oncológica que había sido indicada con urgencia médica, autorizada por el sistema, pero jamás entregada. Esperando que OSEF regularizara pagos. Esperando que el Gobierno de Gustavo Melella dejara de improvisar y se hiciera cargo. No fue una fatalidad. Fue una muerte anunciada.
Durante meses, su familia denunció lo que en Tierra del Fuego ya es vox populi: la obra social estatal no funciona. No paga en tiempo y forma, corta prestaciones, obliga a cambios de prestadores en pleno tratamiento oncológico y convierte cada trámite en una carrera contra el reloj. En esa carrera, casi siempre gana la muerte.
La droga que Ulloa necesitaba estaba autorizada y era urgente. Sin embargo, no fue entregada porque OSEF no actualizó los pagos correspondientes. El Estado provincial estaba al tanto. El Gobierno miró para otro lado. El parche volvió a fallar. Y cuando el parche falla en oncología, el resultado es irreversible.
Un sistema sanitario sostenido con parches
El caso de Ulloa expone el modelo sanitario fueguino: improvisación permanente, relato político y ausencia de gestión real. OSEF es una obra social quebrada de hecho, sostenida por remiendos administrativos, anuncios vacíos y funcionarios que nunca ponen el cuerpo. Los afiliados sí. Ulloa lo puso hasta el final.
La responsabilidad es política y directa. El Gobierno de Melella reconoce la crisis, pero gobierna con atajos: prórrogas, convenios precarios, pagos tardíos y promesas que nunca se cumplen. Todo parche. Nada estructural. Nada funciona. Y cuando nada funciona, la salud se transforma en una ruleta rusa.
Abandono, no error
- No hubo respuesta a tiempo.
- No hubo prioridad.
- No hubo humanidad.
La obra social del Estado volvió a demostrar que no cuida: expulsa, demora, bloquea. El Gobierno provincial volvió a demostrar que administra la emergencia como si fuera normalidad. Y los pacientes pagan con su vida.
La muerte de Oscar Mauricio Ulloa no es un hecho aislado. Es la consecuencia lógica de un sistema roto que el poder se niega a reparar. OSEF mata con la burocracia. El Gobierno mata con la desidia. Después llegan los comunicados.
Hoy no alcanzan las condolencias. Alguien tiene que hacerse cargo. Porque cuando una medicación no llega y el paciente muere, no es un trámite: es responsabilidad del Estado; Y este Estado eligió parchar, eligió no funcionar, eligió llegar tarde. Ulloa, no pudo elegir.
