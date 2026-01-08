Crónica de Una Muerte Anunciada: OSEF mata con la burocracia y el Gobierno de Melella con los parches

Falleció Oscar Mauricio Ulloa. Murió como mueren hoy muchos fueguinos: esperando. Esperando una medicación oncológica que había sido indicada con urgencia médica, autorizada por el sistema, pero jamás entregada. Esperando que OSEF regularizara pagos . Esperando que el Gobierno de Gustavo Melella dejara de improvisar y se hiciera cargo. No fue una fatalidad. Fue una muerte anunciada.

Durante meses, su familia denunció lo que en Tierra del Fuego ya es vox populi: la obra social estatal no funciona. No paga en tiempo y forma, corta prestaciones, obliga a cambios de prestadores en pleno tratamiento oncológico y convierte cada trámite en una carrera contra el reloj. En esa carrera, casi siempre gana la muerte.





La droga que Ulloa necesitaba estaba autorizada y era urgente. Sin embargo, no fue entregada porque OSEF no actualizó los pagos correspondientes. El Estado provincial estaba al tanto. El Gobierno miró para otro lado. El parche volvió a fallar. Y cuando el parche falla en oncología, el resultado es irreversible.



