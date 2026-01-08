Crónica de Una Muerte Anunciada: OSEF mata con la burocracia y el Gobierno de Melella con los parches

0 0 08 enero 2026 2026-01-08T08:45:00-03:00 Editar esta nota

Murió un paciente oncológico tras meses de espera por una medicación que OSEF no entregó. La crisis sanitaria expone la desidia del Gobierno fueguino.

Falleció Oscar Mauricio Ulloa, paciente oncológico que llevaba meses esperando una medicación autorizada que nunca llegó. La obra social estatal no pagó y el Gobierno provincial volvió a fallar.
Falleció Oscar Mauricio Ulloa. Murió como mueren hoy muchos fueguinos: esperando. Esperando una medicación oncológica que había sido indicada con urgencia médica, autorizada por el sistema, pero jamás entregada. Esperando que OSEF regularizara pagos. Esperando que el Gobierno de Gustavo Melella dejara de improvisar y se hiciera cargo. No fue una fatalidad. Fue una muerte anunciada.

Durante meses, su familia denunció lo que en Tierra del Fuego ya es vox populi: la obra social estatal no funciona. No paga en tiempo y forma, corta prestaciones, obliga a cambios de prestadores en pleno tratamiento oncológico y convierte cada trámite en una carrera contra el reloj. En esa carrera, casi siempre gana la muerte.

La droga que Ulloa necesitaba estaba autorizada y era urgente. Sin embargo, no fue entregada porque OSEF no actualizó los pagos correspondientes. El Estado provincial estaba al tanto. El Gobierno miró para otro lado. El parche volvió a fallar. Y cuando el parche falla en oncología, el resultado es irreversible.

Un sistema sanitario sostenido con parches

El caso de Ulloa expone el modelo sanitario fueguino: improvisación permanente, relato político y ausencia de gestión real. OSEF es una obra social quebrada de hecho, sostenida por remiendos administrativos, anuncios vacíos y funcionarios que nunca ponen el cuerpo. Los afiliados sí. Ulloa lo puso hasta el final.

La responsabilidad es política y directa. El Gobierno de Melella reconoce la crisis, pero gobierna con atajos: prórrogas, convenios precarios, pagos tardíos y promesas que nunca se cumplen. Todo parche. Nada estructural. Nada funciona. Y cuando nada funciona, la salud se transforma en una ruleta rusa.

Abandono, no error
  1. No hubo respuesta a tiempo.
  2. No hubo prioridad.
  3. No hubo humanidad.
Hubo abandono.

La obra social del Estado volvió a demostrar que no cuida: expulsa, demora, bloquea. El Gobierno provincial volvió a demostrar que administra la emergencia como si fuera normalidad. Y los pacientes pagan con su vida.

La muerte de Oscar Mauricio Ulloa no es un hecho aislado. Es la consecuencia lógica de un sistema roto que el poder se niega a reparar. OSEF mata con la burocracia. El Gobierno mata con la desidia. Después llegan los comunicados.

Hoy no alcanzan las condolencias. Alguien tiene que hacerse cargo. Porque cuando una medicación no llega y el paciente muere, no es un trámite: es responsabilidad del Estado; Y este Estado eligió parchar, eligió no funcionar, eligió llegar tarde. Ulloa, no pudo elegir. 

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,274,Espectaculos,92,Interes,2442,Interes General,3296,Internacionales,164,Locales,4134,Noticias Nacionales,1440,Policiale,7,Policiales,11518,Sociedad,5145,Tecno,81,Tendencias,170,Titulares,15002,Ultimas Noticias,13391,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Crónica de Una Muerte Anunciada: OSEF mata con la burocracia y el Gobierno de Melella con los parches
Crónica de Una Muerte Anunciada: OSEF mata con la burocracia y el Gobierno de Melella con los parches
Murió un paciente oncológico tras meses de espera por una medicación que OSEF no entregó. La crisis sanitaria expone la desidia del Gobierno fueguino.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsUkX1P12uzcEdgS8UqvJjVjr_RoXCM1phfNho6qSAIEif28l5UNLbHRaZQi0LISuq-y4Xofo_rgU5s1PO3rW7DRmMUPaSHPIZ2zG4jDkkyDPX3M2NP6I7OyngYXgyyXjdB21akVMKGyjE2pfIVrkL6fy2_LrHBOpsJ5EIM8O-Kvq3dGeozTJT/w640-h384/cronica%20de%20una%20muerte%20anunciada%20por%20abando%20no%20de%20osef%20y%20el%20gobernador%20gustavo%20melella.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsUkX1P12uzcEdgS8UqvJjVjr_RoXCM1phfNho6qSAIEif28l5UNLbHRaZQi0LISuq-y4Xofo_rgU5s1PO3rW7DRmMUPaSHPIZ2zG4jDkkyDPX3M2NP6I7OyngYXgyyXjdB21akVMKGyjE2pfIVrkL6fy2_LrHBOpsJ5EIM8O-Kvq3dGeozTJT/s72-w640-c-h384/cronica%20de%20una%20muerte%20anunciada%20por%20abando%20no%20de%20osef%20y%20el%20gobernador%20gustavo%20melella.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/cronica-de-una-muerte-anunciada-osef.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/cronica-de-una-muerte-anunciada-osef.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos