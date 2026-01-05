“Creo que está vivo, pero no sé dónde”: el calvario de un padre de Ushuaia por su hijo en la guerra”

La familia Bettiga, oriunda de Ushuaia, atraviesa desde hace más de dos meses una situación de angustia extrema. Juan Bettiga busca desesperadamente a su hijo Gianni Dante Bettiga, un joven fueguino de 23 años que viajó a Rusia con fines académicos y que hoy se encuentra desaparecido en el frente de guerra, en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

El último contacto entre padre e hijo se produjo el 27 de octubre de 2025. Desde entonces, el silencio es absoluto. “Creo que Gianni está preso o muerto”, expresó Juan Bettiga, con crudeza, al describir el escenario que más lo atormenta.





Gianni había partido desde Ushuaia en febrero de 2025, impulsado por el deseo de aprender el idioma ruso, conocer su cultura y recorrer el país. Se inscribió en la Universidad de Ekaterimburgo, ubicada a unos 1.600 kilómetros al este de Moscú, donde permaneció hasta agosto. Durante ese período, mantuvo contacto regular con su familia y todo parecía desarrollarse con normalidad.





El problema comenzó cuando su visa de estudiante —válida hasta noviembre— estaba por vencer. En ese contexto, dos compañeros sudamericanos le sugirieron inscribirse en una empresa privada que recluta extranjeros, lo que le permitiría obtener ingresos y extender su residencia en Rusia. Gianni aceptó bajo una condición explícita: no participar en acciones militares ni integrar unidades de combate.





Según el relato de su padre, le aseguraron que se trataba de tareas administrativas. Sin embargo, el contrato —redactado íntegramente en ruso y en alfabeto cirílico— derivó en una situación muy distinta. Lo que inicialmente parecía un compromiso por un año se extendió a tres años, seguido de un breve entrenamiento militar cerca de Moscú y, finalmente, el traslado a Donetsk, en territorio ucraniano.





El mensaje que encendió todas las alarmas llegó el 27 de octubre. Gianni escribió: “Estoy en el frente de batalla. Quiero volver a la Argentina pase lo que pase. Ya no me interesa este país. Por favor hagan algo para sacarme de acá. Te amo, pa”.





Hasta ese momento, las comunicaciones eran esporádicas, dependientes del acceso a wifi. A veces pasaban más de siete días sin noticias, lo que incrementaba la ansiedad familiar. Luego, el silencio fue total. “Gianni nunca tuvo vínculo con la vida militar. Jamás empuñó un arma. Vivió toda su vida en Ushuaia. No podemos creer que no haya una salida”, lamenta su padre.





Gestiones desesperadas y una unidad desaparecida





Ante la falta de respuestas oficiales, Juan Bettiga elevó una nota formal al ministro de Defensa de la Federación Rusa, Andréi Beloúsov, solicitando la inmediata dispensa de las obligaciones militares de su hijo. En el escrito explicó que Gianni viajó a Rusia por motivos académicos y que su incorporación al conflicto se dio en un contexto ajeno a su voluntad.





También adjuntó documentación médica propia, detallando que padece cáncer de hígado y otras patologías graves, que requieren tratamientos urgentes.

“Mi situación es de extrema vulnerabilidad. Para poder sobrellevar todo esto no cuento con nadie más cercano que no sea mi hijo”, expresó en la presentación.





Sin respuestas concretas y tras atravesar las fiestas de fin de año sin su hijo en casa, Bettiga intensificó su búsqueda. Se contactó con asesores del Vaticano, con la sede central del Comité Internacional de la Cruz Roja en Suiza, y con argentinos que se desempeñan como soldados profesionales en Rusia, quienes lo ayudaron a identificar el batallón y la unidad en la que estaba Gianni.





El dato más estremecedor llegó luego: la unidad de entre 10 y 15 soldados de la que formaba parte su hijo se encuentra desaparecida desde el 2 de noviembre. No se sabe si murieron en combate o si fueron capturados como prisioneros de guerra.