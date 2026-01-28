Corte programado de agua mañana en Ushuaia por trabajos en la red

0 0 28 enero 2026 2026-01-28T12:44:00-03:00 Editar esta nota

Este jueves 29 habrá corte de agua y baja presión en barrios de Ushuaia por trabajos programados en la red.

El jueves 29 de enero habrá baja presión y posible falta de suministro en distintos barrios de Ushuaia debido a tareas de mantenimiento en la red.
Autoridades informaron que este jueves 29 de enero se llevarán adelante trabajos programados en la red de agua potable en distintos sectores de la ciudad de Ushuaia, lo que provocará baja presión y/o falta de suministro durante varias horas.

Según se detalló en el comunicado oficial, las tareas se realizarán en las intersecciones de Fuegia Basket y Marcos Zar, y de Arturo Ángel y Perón Sur, a partir de las 09:00 horas y hasta aproximadamente las 14:00 horas.

Como consecuencia de estos trabajos, el inconveniente en el servicio afectará al sector comprendido por las calles Fuegia Basket, Isla San Pedro, Marcos Zar y Kuanip, además de los barrios San Salvador, El Fuelle, Gaucho Rivero y zonas aledañas.

Desde el organismo a cargo del servicio solicitaron a los usuarios comprensión ante las molestias ocasionadas y recomendaron hacer un uso racional del agua almacenada en los tanques de reserva, a fin de minimizar el impacto durante el período de interrupción.

Si vivís en la zona afectada, tomá previsiones y compartí la información con tus vecinos.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,274,Espectaculos,92,Interes,2454,Interes General,3313,Internacionales,168,Locales,4216,Noticias Nacionales,1445,Policiale,7,Policiales,11538,Sociedad,5168,Tecno,82,Tendencias,173,Titulares,15096,Ultimas Noticias,13485,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Corte programado de agua mañana en Ushuaia por trabajos en la red
Corte programado de agua mañana en Ushuaia por trabajos en la red
Este jueves 29 habrá corte de agua y baja presión en barrios de Ushuaia por trabajos programados en la red.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXsY8J4weJmgTlhLNj1PHSt22_f7M5Q2QuVdV7B12qf8r2ryRbNILVH5v21QeRBMyMizO_8Nxr4aCLAepKJz4VV0Kah4j1I9fus-TCq7toSylBDW1DlRFA3Fr0xJGdxRbeWYVlmsim4CAV1okZ2oaO0k7UrDtt4rINntWeeu31gVS6xsJWQJd0/w640-h384/corte-de-agua-en-ushuaia.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXsY8J4weJmgTlhLNj1PHSt22_f7M5Q2QuVdV7B12qf8r2ryRbNILVH5v21QeRBMyMizO_8Nxr4aCLAepKJz4VV0Kah4j1I9fus-TCq7toSylBDW1DlRFA3Fr0xJGdxRbeWYVlmsim4CAV1okZ2oaO0k7UrDtt4rINntWeeu31gVS6xsJWQJd0/s72-w640-c-h384/corte-de-agua-en-ushuaia.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/corte-programado-de-agua-manana-en.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/corte-programado-de-agua-manana-en.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos