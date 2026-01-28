Corte programado de agua mañana en Ushuaia por trabajos en la red

Autoridades informaron que este jueves 29 de enero se llevarán adelante trabajos programados en la red de agua potable en distintos sectores de la ciudad de Ushuaia, lo que provocará baja presión y/o falta de suministro durante varias horas.

Según se detalló en el comunicado oficial, las tareas se realizarán en las intersecciones de Fuegia Basket y Marcos Zar, y de Arturo Ángel y Perón Sur, a partir de las 09:00 horas y hasta aproximadamente las 14:00 horas.





Como consecuencia de estos trabajos, el inconveniente en el servicio afectará al sector comprendido por las calles Fuegia Basket, Isla San Pedro, Marcos Zar y Kuanip, además de los barrios San Salvador, El Fuelle, Gaucho Rivero y zonas aledañas.





Desde el organismo a cargo del servicio solicitaron a los usuarios comprensión ante las molestias ocasionadas y recomendaron hacer un uso racional del agua almacenada en los tanques de reserva, a fin de minimizar el impacto durante el período de interrupción.



