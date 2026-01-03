Concejales habilitaron Uber en Ushuaia y dieron de baja la ordenanza que lo prohibía

El Concejo Deliberante habilitó Uber en Ushuaia, derogó la prohibición y permitió su operación sin tarifas reguladas ni nuevas tasas.

El Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que permite el funcionamiento legal de Uber u otras platafomas digitales en la ciudad. La iniciativa fue impulsada por La Libertad Avanza y marca un giro político tras años de prohibiciones y debates inconclusos.
El Concejo Deliberante de Ushuaia aprobó la ordenanza que habilita el funcionamiento plataformas de transporte de personas como InDriver, Cobify, DiDi y Uber en la ciudad, dejando sin efecto la normativa que prohibía el transporte de pasajeros mediante plataformas digitales. La decisión implica un cambio de rumbo político y normativo, luego de años de restricciones y discusiones estancadas sobre este tipo de servicios.

La iniciativa fue impulsada por la concejal Marjorette Saldías, del bloque La Libertad Avanza, y obtuvo el respaldo de la mayoría del cuerpo legislativo. Solo votaron en contra los concejales Daiana Freiberger y Valter Tavarone, quienes expresaron reparos sobre el impacto del nuevo esquema en el sistema de transporte tradicional.

La ordenanza deroga de manera expresa la norma que prohibía el uso de plataformas digitales para el traslado de pasajeros, junto con todo su entramado reglamentario complementario. A diferencia de otros proyectos debatidos en el pasado, el texto aprobado no crea registros municipales específicos, no incorpora nuevas tasas ni establece cánones adicionales para la operación del servicio.

El cambio central es de carácter político y normativo: se levanta la prohibición y se permite que Uber opere dentro de la legalidad, bajo las reglas generales ya vigentes en materia de tránsito y seguridad vial, sin un esquema de intervención municipal directa sobre la actividad.

Uno de los puntos más relevantes es el esquema tarifario. El valor del viaje será determinado por la aplicación y aceptado por el usuario al momento de solicitar el servicio, sin fijación de precios por ordenanza ni participación del Municipio en la definición de tarifas. Es importante y destacado esto, ya que en aplicaciones como InDriver, el pasajero puede proponer una tarifa al conductor antes de sumarse al viaje. Este criterio, sumado a la ausencia de cargas locales adicionales, proyecta a Uber como una alternativa que tenderá a consolidarse como más económica y flexible que el sistema de taxis y remises, cuyos valores continúan regulados y atados a estructuras de costos más rígidas.

La norma establece un marco básico de funcionamiento bajo control municipal, alineado con los requisitos que actualmente exige la propia plataforma para habilitar conductores. Entre ellos se incluyen la documentación del vehículo, la revisión técnica obligatoria, seguros vigentes y el cumplimiento de la normativa de tránsito.

Asimismo, las Empresas de Redes de Transporte deberán garantizar que los viajes sean asignados únicamente a prestadores habilitados y contar con cobertura de responsabilidad civil y protección para los pasajeros.

La habilitación de Uber no modifica los regímenes vigentes de taxis y remises ni altera su funcionamiento actual. Sin embargo, la ordenanza deja abierta la posibilidad de que ambos servicios se incorporen a Uber u otras aplicaciones digitales, siempre que cumplan con las condiciones establecidas.

El Departamento Ejecutivo Municipal tendrá un plazo de 60 días para reglamentar la ordenanza, definir los mecanismos de control y poner en marcha el nuevo esquema. Mientras tanto, la decisión ya genera impacto político y reabre el debate sobre el futuro del transporte urbano en Ushuaia.

