Colisión entre un auto y una moto en la Ruta 3, a la altura de Tolhuin

Un accidente de tránsito se registró el domingo alrededor de las 16:30 horas sobre la Ruta Nacional N°3, a la altura del kilómetro 2955, en cercanías de la localidad de Tolhuin, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta.

El siniestro fue protagonizado por un Fiat Uno, conducido por José Carlos Velázquez (76), y una motocicleta Suzuki guiada por Damián Ibargoyen (36). Por causas que aún se investigan, ambos rodados impactaron, resultando lesionado el motociclista.





Ibargoyen recibió asistencia médica en el lugar y posteriormente fue trasladado al hospital para una evaluación más completa de su estado de salud.





Efectivos policiales intervinieron en la zona para realizar las actuaciones de rigor y ordenar el tránsito mientras se llevaban adelante las tareas periciales.