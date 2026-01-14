Circulaba con 2,51 g/l de alcohol en sangre y protagonizó un choque en Ushuaia

Un conductor con 2,51 g/l de alcohol en sangre chocó en Ushuaia. Fue aprehendido, multado y su vehículo quedó secuestrado.1

El hecho ocurrió durante la madrugada en el barrio Mirador “Banderín 20”. El conductor fue aprehendido por infracción contravencional y el vehículo quedó secuestrado.
Un conductor en estado de ebriedad protagonizó un accidente de tránsito durante la madrugada de este lunes en la ciudad de Ushuaia. El hecho ocurrió alrededor de las 02:00 horas en inmediaciones del barrio Mirador “Banderín 20”, donde intervino personal policial tras una colisión vehicular.

El siniestro fue protagonizado por un Peugeot 206, conducido por Ramiro Soliz Maldonado, de 48 años, quien presentaba claros signos de intoxicación alcohólica al momento del arribo de los efectivos.

Ante esta situación, se procedió a realizar el correspondiente test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado de 2,51 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra ampliamente superior al límite permitido por la normativa vigente.
Actuaciones y sanciones

Como consecuencia del resultado, se labró el acta de infracción, se dispuso la incautación del vehículo y se procedió a la aprehensión contravencional del conductor por infringir las normas de tránsito y poner en riesgo la seguridad vial.

Afortunadamente, no se informaron personas lesionadas, aunque el episodio volvió a encender las alarmas sobre la conducción bajo los efectos del alcohol.
Preocupación por la seguridad vial

Desde las fuerzas de seguridad remarcaron la importancia de respetar las normas de tránsito y evitar la conducción en estado de ebriedad, ya que este tipo de conductas representan un grave peligro tanto para los conductores como para terceros.

