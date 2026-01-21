Choque entre una moto y un automóvil en pleno centro de Ushuaia

Choque entre una moto y un auto en el cruce de Onas y Maipú, Ushuaia. Dos personas resultan con lesiones leves

El siniestro ocurre en la intersección de las calles Onas y Maipú. Una joven conductora y su acompañante sufren lesiones leves.
Un siniestro vial se registra este martes 20 de enero en la intersección de las calles Onas y Maipú, en el centro de la ciudad de Ushuaia, donde colisionan una motocicleta y un automóvil.

El hecho involucra a una motocicleta Honda 150, conducida por Rocío Valle, de 24 años, quien circula acompañada por un hombre, y a un Toyota Corolla Cross al mando de Dalinda Moy, de 57 años.

Como consecuencia del impacto, la conductora de la moto y su acompañante presentan lesiones leves, por lo que personal policial y sanitario acude de inmediato al lugar para asistirlos y trasladarlos a un centro de salud para su evaluación médica.

En tanto, la conductora del automóvil no presenta heridas.

Las autoridades realizan las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produce el choque.

