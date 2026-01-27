Buscan a “Atena”, una perrita de 8 meses perdida en el barrio Dos Banderas

La cachorra se extravió el domingo alrededor de las 13 horas en el sector Banderín 6. Sus dueños piden colaboración a la comunidad para poder encontrarla.

Una perrita de 8 meses, llamada Atena, se encuentra perdida desde el domingo a las 13 horas en el barrio Dos Banderas, específicamente en el sector Banderín 6, en la ciudad de Ushuaia.





Según informó su familia, los tres perros se escaparon del canil, pero solo lograron encontrar a dos de ellos en la zona del Ecológico, mientras que Atena continúa desaparecida.Según informaron vecinos, se pudo ver por Alem al 1800.





Se trata de una cachorra, por lo que se estima que puede estar buscando resguardo, refugio o acercándose a viviendas por miedo o frío. Responde al nombre Atena.





Los dueños solicitan la colaboración de vecinos y vecinas del sector y de zonas aledañas para difundir la búsqueda y comunicarse ante cualquier dato que permita dar con su paradero.





🔁 Compartí esta publicación

👀 Revisá patios, galpones y refugios improvisados

📩 Si la viste o la resguardaste, comunicate de inmediato con su familia al 2901 403020.



