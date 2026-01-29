Barrio Dos Banderas: amenazó a un vecino con un arma y terminó detenido

Un sujeto fue detenido durante la madrugada de este jueves en el barrio Dos Banderas de Ushuaia, luego de ser denunciado por amenazar a un vecino con un arma de fuego, lo que motivó la inmediata intervención de la Policía.

Tras recibir el alerta, efectivos policiales desplegaron un rápido operativo en el sector, que permitió individualizar y aprehender al presunto autor del hecho, identificado como Francisco Ramírez Adames, quien fue detenido bajo el régimen de flagrancia.





Durante el procedimiento, el personal policial constató que el individuo había descartado una réplica de arma de fuego, la cual fue posteriormente hallada e incautada como elemento de interés para la causa.





El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras se continúan realizando las actuaciones correspondientes con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades penales que pudieran corresponder.





Si fuiste testigo del hecho o tenés información relevante, comunicate con la Policía.