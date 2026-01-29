Barrio Dos Banderas: amenazó a un vecino con un arma y terminó detenido

Un hombre fue detenido en el barrio Dos Banderas tras amenazar a un vecino con un arma. Se secuestró una réplica.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves en Ushuaia. El sospechoso fue aprehendido en flagrancia y se secuestró una réplica de arma de fuego.
Un sujeto fue detenido durante la madrugada de este jueves en el barrio Dos Banderas de Ushuaia, luego de ser denunciado por amenazar a un vecino con un arma de fuego, lo que motivó la inmediata intervención de la Policía.

Tras recibir el alerta, efectivos policiales desplegaron un rápido operativo en el sector, que permitió individualizar y aprehender al presunto autor del hecho, identificado como Francisco Ramírez Adames, quien fue detenido bajo el régimen de flagrancia.

Durante el procedimiento, el personal policial constató que el individuo había descartado una réplica de arma de fuego, la cual fue posteriormente hallada e incautada como elemento de interés para la causa.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras se continúan realizando las actuaciones correspondientes con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades penales que pudieran corresponder.

Si fuiste testigo del hecho o tenés información relevante, comunicate con la Policía.

  1. Anónimoenero 29, 2026

    Zas desobligacion docente culpa de ese amenazador liberpeluca.

  2. Anónimoenero 29, 2026

    Mientras milei baila y canta con fatima florez el pais se prende fuego ,se parece mucho a Cristina cuando bailaba durante el acuartelamiento policial en tucuman creo

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

