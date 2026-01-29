Banderas rotas y abandonadas: cuando la soberanía de las políticas, es solo un relato para los medios

0 0 29 enero 2026 2026-01-29T13:10:00-03:00 Editar esta nota

Denuncian banderas argentinas rotas y abandonadas en Ushuaia, contradiciendo el discurso oficial de soberanía.

Vecinos de Ushuaia denunciaron el estado de abandono de banderas argentinas en espacios públicos. Telas rotas, mástiles vencidos y enseñas prácticamente tocando el piso exponen una contradicción evidente entre el discurso oficial y la realidad.

Vecinos de Ushuaia manifestaron su malestar ante el deplorable estado de varias banderas argentinas instaladas en distintos sectores de la ciudad, donde se observan rotas, deshilachadas y colgando a escasos centímetros del suelo, una imagen que dista mucho del discurso épico sobre soberanía que suele difundirse desde los estrados oficiales.

Las denuncias apuntan a que, en monumentos y espacios emblemáticos, las banderas nacionales no reciben el mantenimiento mínimo indispensable, quedando expuestas al desgaste, al viento y al abandono. En algunos casos, las enseñas prácticamente tocan el piso, una situación que no solo resulta ofensiva desde lo simbólico, sino que también evidencia desidia estatal.

“La soberanía no puede ser solo un relato para los actos y los micrófonos”, señalaron vecinos, quienes remarcaron que rasgarse las vestiduras ante los medios no alcanza cuando la ciudad que se muestra al país y al mundo exhibe símbolos nacionales deteriorados y sin cuidado.

Ushuaia suele ser presentada como la “capital del fin del mundo”, la ciudad estratégica, la puerta de entrada a la Antártida y un bastión de la soberanía argentina. Sin embargo, vender esa imagen mientras las banderas están rotas y abandonadas es una contradicción difícil de disimular. La soberanía, advierten, debe palparse en el territorio, en el respeto cotidiano por los símbolos nacionales y en el mantenimiento del espacio público.

El reclamo vecinal también pone en foco la falta de planificación y control municipal, ya que la reposición o el correcto izado de una bandera no requiere grandes presupuestos, sino decisión política, gestión y responsabilidad. Cuando ni siquiera eso se garantiza, el mensaje que se transmite es claro: el discurso importa más que los hechos.

Hasta el momento, no hubo respuesta oficial sobre si se realizará un relevamiento del estado de las banderas ni si se procederá a su reemplazo inmediato. Mientras tanto, Ushuaia continúa mostrando una postal incómoda: símbolos de soberanía degradados en una ciudad que se proclama estratégica.

Porque la soberanía no se declama en comunicados ni se sobreactúa en fechas patrias. Se ejerce todos los días, empezando por algo tan básico como respetar la bandera que nos representa.

Ushuaia, soberanía, bandera argentina, espacio público, reclamo vecinal, símbolos nacionales

¿Viste banderas en mal estado en tu barrio? Compartí la nota y sumá tu reclamo.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,274,Espectaculos,92,Interes,2455,Interes General,3314,Internacionales,168,Locales,4220,Noticias Nacionales,1445,Policiale,7,Policiales,11541,Sociedad,5169,Tecno,82,Tendencias,173,Titulares,15102,Ultimas Noticias,13491,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Banderas rotas y abandonadas: cuando la soberanía de las políticas, es solo un relato para los medios
Banderas rotas y abandonadas: cuando la soberanía de las políticas, es solo un relato para los medios
Denuncian banderas argentinas rotas y abandonadas en Ushuaia, contradiciendo el discurso oficial de soberanía.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8eKmoageRBM0RkLbhQQ20OEEO0a86dOu4zhWShKMIaydubjUWEbq3lPh4xZCWE9ac2wkZb6ltGpOrYAbNALsekJg0VsnZ9dBRUohhJjBgbi5bR2FEI70V5_wbcwaQGkFNdHihJQVUHOyAYjGn1JOE3RGma8K8MJbttnTwdH4F9t5zjqhtQelv/w640-h384/bandera%20en%20la%20ciudad%20rotas.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8eKmoageRBM0RkLbhQQ20OEEO0a86dOu4zhWShKMIaydubjUWEbq3lPh4xZCWE9ac2wkZb6ltGpOrYAbNALsekJg0VsnZ9dBRUohhJjBgbi5bR2FEI70V5_wbcwaQGkFNdHihJQVUHOyAYjGn1JOE3RGma8K8MJbttnTwdH4F9t5zjqhtQelv/s72-w640-c-h384/bandera%20en%20la%20ciudad%20rotas.jpeg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/banderas-rotas-y-abandonadas-cuando-la.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/01/banderas-rotas-y-abandonadas-cuando-la.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos