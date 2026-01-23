Avión militar británico sobrevuela la base antártica San Martín y genera alerta geopolítica

La detección del sobrevuelo de un avión militar británico sobre la base antártica argentina San Martín genera inquietud en ámbitos políticos, diplomáticos y estratégicos de Tierra del Fuego y del Gobierno nacional. La aeronave involucrada es un A400M Atlas, matrícula ZM413, perteneciente a la Real Fuerza Aérea del Reino Unido (RAF), que fue registrada por sistemas de radar y plataformas de seguimiento aéreo en las últimas horas.





El episodio ocurre en un contexto de alta sensibilidad geopolítica, marcado por la histórica disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y por la sostenida presencia militar británica en el Atlántico Sur.





La Base Antártica San Martín es una de las estaciones permanentes que Argentina mantiene en el continente blanco desde mediados del siglo XX, como parte de su política de presencia científica y pacífica en la Antártida. En ese marco, el Tratado Antártico establece que la región debe destinarse exclusivamente a fines científicos y pacíficos, por lo que la presencia de aeronaves militares extranjeras, aun con argumentos logísticos, es observada con especial atención por los países firmantes.





Desde la perspectiva argentina, el sobrevuelo de una aeronave militar extranjera sin una comunicación previa clara constituye un hecho sensible, no solo por la cercanía con una instalación nacional, sino también por el escenario regional más amplio, donde el Reino Unido mantiene una infraestructura militar significativa en las Islas Malvinas.





El A400M Atlas es un avión de transporte estratégico de última generación, con capacidad para operar en misiones logísticas, de abastecimiento y apoyo militar. Su despliegue en la región suele estar vinculado a tareas de proyección operativa y abastecimiento hacia territorios bajo control británico, lo que refuerza las preocupaciones sobre el alcance de estas operaciones en el sur del continente.





Este episodio se suma a antecedentes recientes, como el despliegue permanente de cuatro cazas Eurofighter Typhoon en la base de Monte Agradable (Mount Pleasant), ubicada en la Isla Soledad. Estas aeronaves integran un sistema de reacción rápida (QRA) que les permite despegar en minutos ante vuelos considerados no identificados o potencialmente hostiles.





De acuerdo a información oficial de la propia RAF, los medios aéreos y sus tripulaciones permanecen en estado de alistamiento permanente, las 24 horas, con el objetivo de “proteger la soberanía del Reino Unido” en el Atlántico Sur. Esta presencia forma parte de la denominada Operación Southern Sovereignty, que articula medios navales, terrestres y aéreos, incluyendo al patrullero HMS Forth.





Mientras Argentina continúa reclamando el respeto a su soberanía en foros internacionales y ante las Naciones Unidas, el Reino Unido sostiene una presencia militar constante e intimidante en el Atlántico Sur desde 1982, reafirmando el carácter estratégico que asigna a la región antártica y subantártica.