Aumentan los taxis en Ushuaia y crecen las sospechas de un transporte cada vez más monopólico

El Municipio autorizó un nuevo aumento de tarifas mientras solo los taxis pueden operar con plataformas digitales como Uber. El silencio político despierta interrogantes.
Desde esta semana rige un nuevo aumento en la tarifa del servicio de taxis en Ushuaia, autorizado por el Decreto Municipal 2082/25. La suba impacta tanto en la tarifa diurna como en la nocturna, incrementando la bajada de bandera y el valor de la ficha.
Pero el contexto en el que se produce esta actualización tarifaria genera fuertes cuestionamientos: recientemente se habilitó el uso de plataformas digitales como Uber, aunque solo para los taxis, excluyendo a cualquier otro tipo de prestador.
El resultado es claro: el transporte de personas en Ushuaia queda, una vez más, en manos de un solo sector. Los nuevos valores:
Tarifa diurna:
- Ficha: de $80 a $110
- Bajada de bandera: de $1.800 a $2.100
Tarifa nocturna:
- Ficha: de $96 a $130
- Bajada de bandera: de $2.160 a $2.550
Desde el Ejecutivo Municipal justificaron el aumento en base a los “diversos incrementos en los costos de mantenimiento”, como combustible, repuestos, seguros y servicios mecánicos.
Sin embargo, el problema no es solo el precio. El problema es el modelo.
Plataformas digitales, pero con dueño
La habilitación del uso de aplicaciones como Uber fue presentada como una modernización del sistema de transporte. En la práctica, terminó reforzando un esquema cerrado: solo los taxis pueden operar con estas plataformas.
- No hay competencia real.
- No hay apertura del mercado.
- No hay opciones para los usuarios.
Lejos de generar más oferta y mejores precios, el sistema consolida un monopolio que ahora también controla el transporte digital.
¿Más caro por falta de competencia?
En ciudades donde existe competencia entre taxis, remises y plataformas, los precios tienden a regularse por el mercado.
En Ushuaia ocurre lo contrario: con un único actor autorizado, los aumentos se aprueban sin resistencia visible.
La pregunta inevitable: ¿Se encarece el transporte porque no hay competencia real? ¿El usuario paga el costo de un sistema cerrado?
El silencio de los concejales
Otro dato llamativo es la ausencia de cuestionamientos políticos. Ni el Concejo Deliberante ni los concejales opositores se expresaron públicamente sobre:
- El nuevo aumento
- La falta de competencia
- El monopolio digital del transporte
- El impacto en los vecinos
Mientras los valores suben, el debate desaparece. Transporte esencial, control mínimo.
Decisiones sin debate público
La modernización del transporte no puede convertirse en una excusa para fortalecer un monopolio. Una ciudad sin opciones, en donde moverse en Ushuaia es más caro y hay que caer a los mismos de siempre. El usuario no puede elegir, solo puede pagar.
