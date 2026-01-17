Aumentan los taxis en Ushuaia y crecen las sospechas de un transporte cada vez más monopólico

El Municipio autorizó un nuevo aumento de tarifas mientras solo los taxis pueden operar con plataformas digitales como Uber. El silencio político despierta interrogantes.

Desde esta semana rige un nuevo aumento en la tarifa del servicio de taxis en Ushuaia, autorizado por el Decreto Municipal 2082/25. La suba impacta tanto en la tarifa diurna como en la nocturna, incrementando la bajada de bandera y el valor de la ficha.





Pero el contexto en el que se produce esta actualización tarifaria genera fuertes cuestionamientos: recientemente se habilitó el uso de plataformas digitales como Uber, aunque solo para los taxis, excluyendo a cualquier otro tipo de prestador.





El resultado es claro: el transporte de personas en Ushuaia queda, una vez más, en manos de un solo sector. Los nuevos valores:





Tarifa diurna:

Ficha: de $80 a $110

Bajada de bandera: de $1.800 a $2.100

Tarifa nocturna:

Ficha: de $96 a $130

Bajada de bandera: de $2.160 a $2.550

Desde el Ejecutivo Municipal justificaron el aumento en base a los “diversos incrementos en los costos de mantenimiento”, como combustible, repuestos, seguros y servicios mecánicos.





Sin embargo, el problema no es solo el precio. El problema es el modelo.

Plataformas digitales, pero con dueño





La habilitación del uso de aplicaciones como Uber fue presentada como una modernización del sistema de transporte. En la práctica, terminó reforzando un esquema cerrado: solo los taxis pueden operar con estas plataformas.

No hay competencia real. No hay apertura del mercado. No hay opciones para los usuarios.

Lejos de generar más oferta y mejores precios, el sistema consolida un monopolio que ahora también controla el transporte digital.



