Aprueban un gasto de $184 millones en alquiler de un inmueble en Río Grande para un Ministerio

El Gobierno de TDF aprobó un alquiler por $184 millones en Río Grande para un Ministerio. El gasto se pagará con fondos del Tesoro Provincial.
El Gobierno de Tierra del Fuego aprobó la adjudicación de una Licitación Pública para el alquiler de un inmueble en la ciudad de Río Grande, que será utilizado por la delegación del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia durante un período de 24 meses.
La medida fue oficializada a través de un decreto publicado este 6 de enero en el Boletín Oficial, donde se detalla que la contratación fue adjudicada al proveedor “Balcazar Sepúlveda Carlos Rodolfo” por un monto total de $184.800.000.
Según el documento, la Dirección General de Licitaciones, dependiente de la Oficina Provincial de Contrataciones, fue autorizada a emitir la correspondiente Orden de Compra, mientras que la ministra Adriana Chapperon quedó facultada para firmar el contrato.
Una sola oferta y pago con fondos públicos
En los considerandos del decreto se indica que la apertura de sobres se realizó el 20 de noviembre, y que solo se presentó una única oferta para el renglón licitado.
Tras el análisis de la propuesta, la comisión evaluadora recomendó la preadjudicación, al considerar que la oferta “cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares” y que “no resulta inconveniente a los intereses del Estado Provincial”.
El gasto será imputado al ejercicio económico vigente y, según se aclara expresamente, será solventado con Fondos del Tesoro Provincial, ya que “se cuenta con partida presupuestaria para afrontar el gasto”.
Más de $180 millones en alquiler
El contrato contempla el uso del inmueble durante dos años, con un costo total cercano a los 185 millones de pesos, una cifra que se suma a los gastos corrientes de la administración provincial en un contexto de restricciones financieras, pedidos de asistencia a Nación y ajustes en distintas áreas del Estado.
La decisión vuelve a poner el foco sobre el nivel de erogaciones destinadas al alquiler de edificios públicos, mientras la Provincia atraviesa una situación económica delicada y depende de recursos extraordinarios para sostener su funcionamiento.
Y dejan morir a un afiliado a OSEF por no comprar un remedio oncologico
¿Y LOS SUELDOS?