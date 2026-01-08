Aprueban un gasto de $184 millones en alquiler de un inmueble en Río Grande para un Ministerio

Una sola oferta y pago con fondos públicos





En los considerandos del decreto se indica que la apertura de sobres se realizó el 20 de noviembre, y que solo se presentó una única oferta para el renglón licitado.





Tras el análisis de la propuesta, la comisión evaluadora recomendó la preadjudicación, al considerar que la oferta “cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares” y que “no resulta inconveniente a los intereses del Estado Provincial”.





El gasto será imputado al ejercicio económico vigente y, según se aclara expresamente, será solventado con Fondos del Tesoro Provincial, ya que “se cuenta con partida presupuestaria para afrontar el gasto”.



