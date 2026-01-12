Aprueban ampliación del presupuesto para el Tribunal de Cuentas de la Provincia

El Tribunal de Cuentas aprobó una ampliación presupuestaria por más de $7.287 millones. El organismo cuenta con 190 cargos de planta.

El organismo cuenta con 190 cargos de planta permanente y transitoria. La modificación presupuestaria fue firmada el 29 de diciembre de 2025, pero se publicó recién el 9 de enero.

El Tribunal de Cuentas de la Provincia resolvió aprobar una modificación en la distribución presupuestaria de gastos correspondiente al Ejercicio Económico 2025, según lo establecido en la Resolución Plenaria N.º 221/25, publicada en el Boletín Oficial el pasado 9 de enero, aunque firmada el 29 de diciembre.

La medida se enmarca en la Ley Provincial N.º 1580, que fijó el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el ejercicio 2025, y en el artículo 30 de la Ley Provincial N.º 495 de Administración Financiera. Asimismo, se respalda en el Decreto Provincial N.º 010/25, que autoriza la distribución analítica de créditos conforme a los clasificadores presupuestarios, incluyendo la estimación de recursos corrientes, de capital, fuentes financieras y contribuciones figurativas.

Según detalla la resolución, el Tribunal de Cuentas quedó comprendido dentro de esa autorización presupuestaria con un monto total de $7.287.871.503, destinado a solventar su funcionamiento durante el ejercicio vigente.

190 cargos de planta

El documento oficial también precisa que el organismo cuenta con un total de 190 cargos de planta, entre personal permanente y transitorio. Esta estructura incluye tanto a los cuadros técnicos como administrativos que integran el ente encargado de controlar el uso de los fondos públicos provinciales.

La ampliación presupuestaria habilita la cobertura de gastos operativos, salarios, funcionamiento interno y demás erogaciones propias del Tribunal, en un contexto donde distintos organismos del Estado provincial vienen solicitando refuerzos de partidas para sostener su actividad.

Una publicación fuera de término

Tal como ocurrió con otras resoluciones recientes, la firma del acto administrativo se produjo antes del cierre del año, pero su publicación se concretó diez días después, ya iniciado 2026. Este tipo de demoras en la difusión oficial de actos presupuestarios vuelve a poner en debate la transparencia y el acceso oportuno a la información pública.

Aprueban ampliación del presupuesto para el Tribunal de Cuentas de la Provincia
