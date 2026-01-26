ANSES: cuánto cobrarán jubilados y pensionados en febrero de 2026 con aumento y bono

ANSES confirmó los nuevos montos de jubilaciones, pensiones y AUH para febrero 2026 con aumento del 2,85 % y bono de $70.000.

Con un nuevo ajuste por movilidad del 2,85 % y la continuidad del bono de $70.000, ANSES actualizó los haberes previsionales para febrero de 2026. Conocé los montos y el calendario de pagos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos actualizados de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales que se cobrarán en febrero de 2026, tras la aplicación del nuevo aumento por movilidad previsional, basado en la fórmula automática vigente.

El incremento establecido es del 2,85 %, calculado a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, y se aplicará sobre todas las prestaciones previsionales. A esto se suma la continuidad del bono extraordinario de $70.000, destinado a reforzar los ingresos de quienes perciben los haberes más bajos.

Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados de ANSES en febrero 2026. Con la actualización confirmada, los montos quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $359.254,34 de haber actualizado + bono de $70.000
Total a cobrar: $429.254,34

Jubilación máxima: $2.417.441,64 (solo se aplica el aumento del 2,85 %, sin bono adicional)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): Aproximadamente $357.403,47, equivalente al 80 % de la jubilación mínima más el bono extraordinario.

Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez o invalidez: Alrededor de $321.478,04, incluyendo el aumento y el bono para los sectores más vulnerables.

Calendario de pagos ANSES – Febrero 2026. Jubilados y pensionados que cobran la mínima

Lunes 9: DNI terminados en 0
Martes 10: DNI terminados en 1
Miércoles 11: DNI terminados en 2
Jueves 12: DNI terminados en 3
Viernes 13: DNI terminados en 4
Miércoles 18: DNI terminados en 5
Jueves 19: DNI terminados en 6 y 7
Viernes 20: DNI terminados en 8 y 9

Jubilados y pensionados que cobran más de la mínima

Lunes 23: DNI terminados en 0 y 1
Martes 24: DNI terminados en 2 y 3
Miércoles 25: DNI terminados en 4 y 5
Jueves 26: DNI terminados en 6 y 7
Viernes 27: DNI terminados en 8 y 9

AUH y asignaciones familiares: montos actualizados

Las asignaciones sociales también se actualizan con el mismo porcentaje de movilidad. En febrero de 2026, los valores serán:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.082,71
AUH por discapacidad: $420.312,22
Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $64.547,52
Asignación por Embarazo: $121.818,42

Desde ANSES remarcaron que el objetivo del ajuste es acompañar la evolución de los precios y sostener el poder adquisitivo, especialmente en los sectores más Afectados por la inflación.

¿El aumento y el bono alcanzan para cubrir los gastos mensuales? ¿Cómo impacta este ajuste en tu economía familiar?

Dejá tu opinión en los comentarios del diario y en nuestras redes sociales. Tu experiencia también cuenta.

