ANSES: cuánto cobrarán jubilados y pensionados en febrero de 2026 con aumento y bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos actualizados de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales que se cobrarán en febrero de 2026, tras la aplicación del nuevo aumento por movilidad previsional, basado en la fórmula automática vigente.

El incremento establecido es del 2,85 %, calculado a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, y se aplicará sobre todas las prestaciones previsionales. A esto se suma la continuidad del bono extraordinario de $70.000, destinado a reforzar los ingresos de quienes perciben los haberes más bajos.





Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados de ANSES en febrero 2026. Con la actualización confirmada, los montos quedan de la siguiente manera:





Jubilación mínima: $359.254,34 de haber actualizado + bono de $70.000

Total a cobrar: $429.254,34





Jubilación máxima: $2.417.441,64 (solo se aplica el aumento del 2,85 %, sin bono adicional)





Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): Aproximadamente $357.403,47, equivalente al 80 % de la jubilación mínima más el bono extraordinario.





Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez o invalidez: Alrededor de $321.478,04, incluyendo el aumento y el bono para los sectores más vulnerables.



