Alerta ambiental: turistas vandalizan senderos naturales con stickers en Tierra del Fuego

09 enero 2026

Denuncian que turistas vandalizan senderos de Ushuaia con stickers en el Glaciar Vinciguerra y Laguna Esmeralda. Reclaman acciones ambientales.

Vecinos de Ushuaia denuncian la proliferación de pegatinas en zonas naturales como el Glaciar Vinciguerra y la Laguna Esmeralda, una práctica que deteriora el paisaje fueguino.
Una preocupante modalidad comenzó a multiplicarse en los principales senderos turísticos de Tierra del Fuego: turistas y visitantes están pegando stickers, logos y calcomanías sobre rocas, carteles, estructuras naturales y señalética, generando un impacto visual negativo y un claro daño ambiental. Como se puede observar, principalmente, los visitantes israelitas son los que practican esta acciones. 


Recordemos que estos turistas son los que han llegado a realizar una fiesta electrónica en laguna esmeralda y los que pegan clacos sin importar donde. (VER)

Las denuncias se concentran especialmente en los recorridos hacia el Glaciar Vinciguerra y la Laguna Esmeralda, dos de los circuitos más visitados de Ushuaia, donde se observa cada vez más la presencia de marcas comerciales, nombres personales y adhesivos sin ningún tipo de control.


Como suele ocurrir en estos casos, son los propios vecinos de la provincia quienes alzaron la voz para advertir sobre esta situación. Habitantes de Ushuaia y otras localidades fueguinas expresaron su preocupación por la falta de conciencia ambiental y la ausencia de controles efectivos en áreas naturales protegidas.

“El paisaje fueguino no es una pared para publicidades”, señalaron residentes que reclaman la intervención de las autoridades. La colocación de stickers no solo ensucia visualmente el entorno, sino que también puede afectar la flora, la fauna y la experiencia de quienes visitan estos espacios buscando contacto con la naturaleza.

Ante este escenario, se solicita la intervención urgente de las áreas de Medio Ambiente, Turismo y Parques Provinciales, con medidas de prevención, campañas de concientización y sanciones para quienes dañen el patrimonio natural.

El turismo responsable no es una opción: es una obligación. Preservar los paisajes fueguinos es una tarea colectiva que requiere compromiso, control y educación ambiental.

  1. Anónimoenero 09, 2026

    En otro pais, vas preso y pagas multas !!! hagamonos respetar como país de una vez por todas!!

