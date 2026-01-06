Alejandro Barrozo Marte asume Economía en el peor momento financiero de Tierra del Fuego

En un contexto marcado por la mayor fragilidad financiera de las últimas décadas, el gobernador Gustavo Melella definió al nuevo responsable de conducir el área económica de Tierra del Fuego. El contador público Alejandro Barrozo Marte fue confirmado como nuevo ministro de Economía, asumiendo el desafío de ordenar unas arcas provinciales que atraviesan su momento más crítico.

La designación se produce luego de la renuncia en bloque de toda la conducción del Ministerio de Economía, encabezada por Francisco Reynaldo Devita, junto al secretario de Finanzas y la directora provincial de Hacienda. La salida simultánea de las principales autoridades económicas dejó al descubierto la profundidad de la crisis fiscal, financiera y política que atraviesa el Gobierno provincial.





Un recambio forzado en medio del colapso financiero





La dimisión completa del gabinete económico no fue un hecho aislado ni casual. Se dio en pleno cierre del ejercicio anual y sin anuncios inmediatos de reemplazos, una señal clara de desorden interno y tensiones no resueltas dentro del Ejecutivo . Recién ahora, con la designación de Barrozo Marte, el Gobierno intenta recomponer una conducción mínima para enfrentar un escenario cada vez más adverso.





La Provincia enfrenta una combinación explosiva: caída real de los ingresos, presión creciente sobre el gasto corriente, compromisos financieros acumulados y un contexto nacional hostil , con menos transferencias y sin auxilio extraordinario desde Nación.





Perfil técnico para administrar la escasez





Barrozo Marte no es un nombre desconocido en la administración pública fueguina. Durante la gestión de Fabiana Ríos se desempeñó como secretario de Hacienda, y en los últimos años ocupó funciones técnicas en la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), organismo clave en la política tributaria y la administración de ingresos provinciales.





Su trayectoria está marcada por un perfil eminentemente técnico, con experiencia en áreas de control, recaudación, auditoría y gestión fiscal. También cuenta con antecedentes en el Tribunal de Cuentas, lo que refuerza la lectura de que el Ejecutivo apuesta a ordenar números antes que a construir épica política.





Una tarea casi imposible





Quienes siguen de cerca la situación económica coinciden en que el nuevo ministro asume una misión de extrema complejidad, con muy pocas herramientas disponibles. La prioridad inmediata será garantizar el pago de salarios, sostener los servicios esenciales y evitar un deterioro mayor del equilibrio fiscal, en una estructura estatal altamente demandante y con escasa capacidad de ajuste sin costo social.





La llegada de Barrozo Marte marca el inicio de una etapa atravesada por decisiones impopulares, ajustes inevitables y presión constante sobre las cuentas públicas. Lejos de un escenario de recuperación, el nuevo ministro deberá administrar la crisis, contener el desborde financiero y evitar que el colapso termine impactando de lleno en el funcionamiento del Estado fueguino.





La designación no despeja los interrogantes de fondo. La crisis económica sigue intacta y el recambio ministerial aparece más como una respuesta obligada que como parte de un plan integral. En un escenario histórico de escasez de recursos, la conducción económica de la Provincia queda expuesta como uno de los puntos más sensibles de la gestión Melella.



