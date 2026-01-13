Advierten por falsas denuncias de robos de celulares en Ushuaia para cobrar seguros

Posible encuadre penal





Las mismas fuentes remarcaron que este proceder puede encuadrarse en el delito de estafa, además de otras figuras vinculadas a la falsedad de datos aportados ante la autoridad. En ese sentido, se advirtió que, si se comprueba que una denuncia fue radicada sobre la base de hechos inexistentes o información falsa, el denunciante puede enfrentar sanciones penales.





Este tipo de presentaciones también genera un impacto negativo en los registros oficiales, ya que las denuncias alimentan los indicadores sobre delitos en la vía pública que no reflejan la situación real.





Esta distorsión afecta los análisis utilizados para la planificación de políticas de prevención y seguridad, incorporando hechos que nunca ocurrieron y alterando la percepción de inseguridad en la comunidad.

Mecanismos de verificación





Tanto las fuerzas de seguridad como las compañías aseguradoras cuentan con mecanismos de control, como:

Bloqueo y seguimiento del IMEI Análisis del uso posterior del dispositivo Revisión de reiteración de reclamos por parte de un mismo titular

Estas herramientas permiten detectar inconsistencias entre lo denunciado y la realidad de los hechos.



