Advierten por falsas denuncias de robos de celulares en Ushuaia para cobrar seguros

Detectan falsas denuncias de robos de celulares en Ushuaia para cobrar seguros. Advierten que podría tratarse de estafas.
En Ushuaia se viene registrando un número llamativo de denuncias por supuestos robos de teléfonos celulares que, tras las verificaciones correspondientes, no se corresponderían con hechos reales. Las presentaciones se realizan en dependencias policiales, pero en muchos casos no existen elementos objetivos que acrediten la ocurrencia del delito denunciado.
De acuerdo a información recabada por fuentes confiables, este tipo de denuncias estaría vinculado a la existencia de seguros contratados sobre los dispositivos móviles, los cuales exigen como requisito la presentación de una constancia policial para activar la cobertura.
En la mayoría de los casos, dicha cobertura no implica el pago de dinero en efectivo, sino la reposición del equipo por otro de iguales o similares características. Incluso, mediante el pago de una suma adicional, es posible acceder a modelos más modernos.
Posible encuadre penal
Las mismas fuentes remarcaron que este proceder puede encuadrarse en el delito de estafa, además de otras figuras vinculadas a la falsedad de datos aportados ante la autoridad. En ese sentido, se advirtió que, si se comprueba que una denuncia fue radicada sobre la base de hechos inexistentes o información falsa, el denunciante puede enfrentar sanciones penales.
Este tipo de presentaciones también genera un impacto negativo en los registros oficiales, ya que las denuncias alimentan los indicadores sobre delitos en la vía pública que no reflejan la situación real.
Esta distorsión afecta los análisis utilizados para la planificación de políticas de prevención y seguridad, incorporando hechos que nunca ocurrieron y alterando la percepción de inseguridad en la comunidad.
Mecanismos de verificación
Tanto las fuerzas de seguridad como las compañías aseguradoras cuentan con mecanismos de control, como:
- Bloqueo y seguimiento del IMEI
- Análisis del uso posterior del dispositivo
- Revisión de reiteración de reclamos por parte de un mismo titular
Estas herramientas permiten detectar inconsistencias entre lo denunciado y la realidad de los hechos.
Las presentaciones suelen mostrar un patrón recurrente. En muchos casos, los denunciantes afirman que el celular fue sustraído mientras se encontraban en boliches u otros espacios de concurrencia nocturna, sin precisiones ni testigos, lo que dificulta la verificación.
Sin embargo, las situaciones que generan mayor impacto en la opinión pública son aquellas denuncias que describen supuestos robos con armas, las cuales se difunden rápidamente por redes sociales y grupos de mensajería.
Un caso desmentido por la Policía
Recientemente circuló en grupos de WhatsApp la versión de que una mujer habría sido asaltada por un hombre armado en la intersección de Las Prímulas e Isla de los Pájaros, en la zona alta de Ushuaia.
Desde la Policía informaron que el episodio fue descartado, ya que no existieron elementos que acreditaran su ocurrencia. Las tareas de verificación incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y otras medidas de corroboración.
Además, se remarcó que la difusión de este tipo de versiones infundadas genera temor público y contribuye a distorsionar la realidad en materia de seguridad.
