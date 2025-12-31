(Vídeo) Vecinos denuncian graves inundaciones en calles céntricas de Río Grande y apuntan al Municipio

Vecinos de Río Grande denunciaron inundaciones en Piedrabuena y San Martín. Calles anegadas y fuertes críticas a la inacción municipal.

Calles anegadas de vereda a vereda, reclamos vecinales y fuertes críticas a la falta de respuestas municipales tras nuevas inundaciones en la ciudad.
Vecinos de Río Grande denunciaron este martes graves inundaciones en distintos sectores de la ciudad, particularmente en las calles Piedrabuena y San Martín, donde el agua cubrió completamente la calzada, extendiéndose de vereda a vereda, según se observa en los videos enviados a este medio.

Las imágenes muestran calles convertidas en verdaderos ríos urbanos, con circulación vehicular dificultosa y peatones obligados a esquivar el agua acumulada. La situación generó malestar e indignación entre los frentistas, quienes volvieron a señalar la inacción del Municipio ante un problema que, aseguran, se repite cada vez que se registran lluvias intensas.

En uno de los registros audiovisuales se escucha claramente a un vecino expresar su hartazgo con una frase que sintetiza el enojo generalizado:
“No ganás más, Perico”, en alusión directa a la gestión municipal y a la falta de soluciones estructurales para el escurrimiento del agua.

Los vecinos sostienen que las inundaciones son consecuencia de desagües pluviales colapsados, ausencia de mantenimiento y obras inconclusas, una problemática que se arrastra desde hace años y que vuelve a quedar expuesta con cada episodio de precipitaciones.

Hasta el momento, no se registraron comunicados oficiales por parte del Municipio de Río Grande ni presencia visible de cuadrillas trabajando en la zona afectada, lo que profundizó las críticas de los damnificados.

La situación reaviva el reclamo de los vecinos por obras hidráulicas reales, planificación urbana y respuestas concretas, en una ciudad donde las inundaciones dejaron de ser una excepción para transformarse en una constante.

