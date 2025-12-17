(Vídeo) Robo de garrafas en Andorra: vecinos denuncian reiterados hechos y piden colaboración

Vecinos de Andorra denunciaron el robo de garrafas en el barrio antiguo, zona Leñadores y Pasaje de los Duendes. Piden colaboración.
Vecinos del barrio Andorra, en el sector antiguo, denunciaron el robo de garrafas ocurrido en las últimas horas en inmediaciones de calle Leñadores y Pasaje de los Duendes, generando preocupación y malestar en la comunidad.
Según relataron los damnificados, el o los autores sustrajeron garrafas pertenecientes a distintos vecinos, un hecho que afecta directamente a familias que dependen de este recurso esencial para calefacción y cocina, especialmente en esta época del año.
Los vecinos confirmaron que la denuncia ya fue realizada ante la Policía, y que se están aportando los datos disponibles para avanzar con la investigación. No obstante, solicitaron la colaboración de la comunidad para identificar al responsable.
“Pedimos que si alguien reconoce a la persona o tiene algún dato que pueda ayudar, lo informe. Cualquier información puede ser clave”, señalaron.
Asimismo, indicaron que se están revisando cámaras de seguridad privadas de la zona y registros fílmicos que podrían aportar elementos para esclarecer el hecho.
Preocupación en el barrio
El robo de garrafas no es un delito menor para los vecinos del sector, ya que implica no solo una pérdida económica, sino también un riesgo para la seguridad y el bienestar de las familias, en un contexto de bajas temperaturas.
Desde el barrio reclamaron mayor presencia preventiva y pidieron a los vecinos extremar las medidas de cuidado, sin dejar de remarcar que la solución de fondo pasa por respuestas concretas en materia de seguridad.
Cualquier persona que pueda aportar información puede hacerlo a través de los canales policiales correspondientes.
