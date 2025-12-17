(Vídeo) Robo de garrafas en Andorra: vecinos denuncian reiterados hechos y piden colaboración

Vecinos de Andorra denunciaron el robo de garrafas en el barrio antiguo, zona Leñadores y Pasaje de los Duendes. Piden colaboración.

El hecho ocurrió en el barrio antiguo de Andorra, en la zona de Leñadores y Pasaje de los Duendes. La denuncia ya fue radicada y se solicita información para identificar al responsable.
Vecinos del barrio Andorra, en el sector antiguo, denunciaron el robo de garrafas ocurrido en las últimas horas en inmediaciones de calle Leñadores y Pasaje de los Duendes, generando preocupación y malestar en la comunidad.

Según relataron los damnificados, el o los autores sustrajeron garrafas pertenecientes a distintos vecinos, un hecho que afecta directamente a familias que dependen de este recurso esencial para calefacción y cocina, especialmente en esta época del año.

Los vecinos confirmaron que la denuncia ya fue realizada ante la Policía, y que se están aportando los datos disponibles para avanzar con la investigación. No obstante, solicitaron la colaboración de la comunidad para identificar al responsable.

“Pedimos que si alguien reconoce a la persona o tiene algún dato que pueda ayudar, lo informe. Cualquier información puede ser clave”, señalaron.

Asimismo, indicaron que se están revisando cámaras de seguridad privadas de la zona y registros fílmicos que podrían aportar elementos para esclarecer el hecho.
Preocupación en el barrio

El robo de garrafas no es un delito menor para los vecinos del sector, ya que implica no solo una pérdida económica, sino también un riesgo para la seguridad y el bienestar de las familias, en un contexto de bajas temperaturas.

Desde el barrio reclamaron mayor presencia preventiva y pidieron a los vecinos extremar las medidas de cuidado, sin dejar de remarcar que la solución de fondo pasa por respuestas concretas en materia de seguridad.

Cualquier persona que pueda aportar información puede hacerlo a través de los canales policiales correspondientes.



  1. Anónimodiciembre 17, 2025

    el vago filmando y moviendo la camara y sin hacer nada ni llamar a la policia

  2. Anónimodiciembre 17, 2025

    La villa mas grande de ushuaia despues del escondido, disfruten lo votado kukas

  3. Anónimodiciembre 17, 2025

    ALUMNOS DE LA DECADA GANADAAA

  4. Anónimodiciembre 17, 2025

    Y bueno pobres tienen PROBLEMITAS.CULTURALESS

  5. Anónimodiciembre 17, 2025

    cuando cobramos el aguinaldo

  6. Anónimodiciembre 17, 2025

    Bala a los marrones ladrones

  7. Anónimodiciembre 17, 2025

    ah pero tiene autito el rata inmunda, sorete se te ve bien para laburar.

  8. Anónimodiciembre 17, 2025

    Jajajaja
    Gordo rata
    Gordo rata recatate y devolveme la garrafa
    Que vos solo la querés para comprar sustancia..... gordo rata jajaja

  9. Anónimodiciembre 17, 2025

    Quiero llevar sosiego a los pelucas pues sigue sin caer su jefe, esta rodeado si, narcos, coimas, estafas, etc. Pero todavía no caen.

