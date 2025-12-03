(Vídeo) Hallazgo de restos óseos en la costa de Río Grande activa un fuerte operativo policial

Hallan restos óseos en una playa de Río Grande. La Policía investiga su origen y aguarda peritajes para determinar si son humanos y su antigüedad.

La Policía de Tierra del Fuego confirmó el descubrimiento de restos óseos en una playa de Río Grande. Las autoridades trabajan en el lugar y aguardan peritajes para determinar si pertenecen a una persona y su antigüedad.
Un importante despliegue policial se desarrolló este miércoles en la costa de Río Grande, luego de que se confirmara el hallazgo de restos óseos en una zona de playa. Hasta el momento, no se brindó información oficial sobre el origen de los huesos ni sobre las circunstancias en las que fueron encontrados.

Efectivos policiales acordonaron el área y aguardan la llegada de personal especializado para llevar adelante los peritajes correspondientes. El principal objetivo es establecer si los restos pertenecen a una persona y, en ese caso, determinar su data y posibles causas asociadas.

Fuentes consultadas señalaron que los estudios antropológicos y forenses se desarrollarán en las próximas horas, etapa clave para definir el carácter del hallazgo. La zona permanecerá restringida hasta que se completen las tareas técnicas.

El descubrimiento generó preocupación en la comunidad, a la espera de precisiones oficiales que permitan clarificar la situación.

