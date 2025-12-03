(Vídeo) Hallazgo de restos óseos en la costa de Río Grande activa un fuerte operativo policial

Efectivos policiales acordonaron el área y aguardan la llegada de personal especializado para llevar adelante los peritajes correspondientes. El principal objetivo es establecer si los restos pertenecen a una persona y, en ese caso, determinar su data y posibles causas asociadas.





Fuentes consultadas señalaron que los estudios antropológicos y forenses se desarrollarán en las próximas horas, etapa clave para definir el carácter del hallazgo. La zona permanecerá restringida hasta que se completen las tareas técnicas.





El descubrimiento generó preocupación en la comunidad, a la espera de precisiones oficiales que permitan clarificar la situación.



