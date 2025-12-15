(Vídeo) Accidente en Prefectura Naval: una camioneta oficial de Salud chocó con un motociclista

Choque en Prefectura Naval entre una camioneta oficial de Salud y un motociclista. El herido fue asistido por emergencias.

El siniestro ocurrió sobre la avenida Prefectura Naval Argentina y está siendo intervenido por personal policial y de emergencias. La camioneta pertenece al Ministerio de Salud provincial.
Un accidente de tránsito se registró este martes sobre la avenida Prefectura Naval Argentina, donde se vieron involucrados una camioneta oficial perteneciente al Ministerio de Salud de la provincia y un motociclista.

De acuerdo a la información preliminar recabada en el lugar del hecho, el siniestro se habría producido luego de que el vehículo oficial realizara una maniobra imprudente, impactando de manera violenta contra la motocicleta que circulaba por la arteria.

Tras el choque, se hizo presente personal policial y del servicio de emergencias médicas, quienes asistieron al conductor del rodado menor. Al cierre de esta edición, el estado de salud del motociclista se mantiene reservado, mientras continúan las tareas de evaluación y atención en el lugar.

La circulación en la zona se encuentra parcialmente reducida, generando demoras, por lo que se solicita a los conductores extremar las precauciones y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el operativo.

El hecho vuelve a poner bajo la lupa la responsabilidad en la conducción de vehículos oficiales, especialmente en arterias de alto tránsito, donde una maniobra indebida puede derivar en consecuencias graves.

Las autoridades continúan trabajando para establecer la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes. Se aguarda un parte oficial con mayores precisiones sobre lo ocurrido.

  1. Anónimodiciembre 15, 2025

    no sabes que es peor si que te choquen o que te lleven al hospital

  2. Anónimodiciembre 15, 2025

    Ushuaia ya se parece a Calcuta, donde el tránsito es caótico. Sólo faltan los carritos tirados por un ñato de turbante que te lleva por unas rupias.

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

