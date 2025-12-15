(Vídeo) Accidente en Prefectura Naval: una camioneta oficial de Salud chocó con un motociclista

Un accidente de tránsito se registró este martes sobre la avenida Prefectura Naval Argentina, donde se vieron involucrados una camioneta oficial perteneciente al Ministerio de Salud de la provincia y un motociclista.

De acuerdo a la información preliminar recabada en el lugar del hecho, el siniestro se habría producido luego de que el vehículo oficial realizara una maniobra imprudente, impactando de manera violenta contra la motocicleta que circulaba por la arteria.





Tras el choque, se hizo presente personal policial y del servicio de emergencias médicas, quienes asistieron al conductor del rodado menor. Al cierre de esta edición, el estado de salud del motociclista se mantiene reservado, mientras continúan las tareas de evaluación y atención en el lugar.





La circulación en la zona se encuentra parcialmente reducida, generando demoras, por lo que se solicita a los conductores extremar las precauciones y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el operativo.





El hecho vuelve a poner bajo la lupa la responsabilidad en la conducción de vehículos oficiales, especialmente en arterias de alto tránsito, donde una maniobra indebida puede derivar en consecuencias graves.





Las autoridades continúan trabajando para establecer la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes. Se aguarda un parte oficial con mayores precisiones sobre lo ocurrido.



